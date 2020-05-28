Elektrikli scooter modelleri ile bilinen Tayvan merkezli Gogoro şirketi, yeni elektrikli bisiklet serisi Eeyo modellerini tanıttı. Dışardan normal bir bisikleti andıran Eeyo, iki farklı model seçeneği ile temmuz ayında satışa sunulacak.

2011 yılında eski HTC yöneticileri Horace Luke ve Matt Taylor tarafından kurulan Gogoro, ilk elektrikli bisiklet serisi Eeyo 1 ve Eeyo 1s’i tanıttı. Son derece minimal bir tasarım diline sahip olan bisikletler, karbon fiber gövdeleri ile binicilerin omuzlarında kolayca taşınabiliyor.

Eeyo 1 ve Eeyo 1s’te, Sport ve Eco olmak üzere iki farklı sürüş modu bulunuyor. Spor modu yaklaşık 64 kilometre menzile sahip olacak ve kendi gücünüzü yükseltmenize odaklanacak. Saatte maksimum 25 kilometre hızla gidecek olan bisikletler, konfora ve mesafeye önem veren Eco modunda 88 kilometre sürüş menzili sunacak.

Gogoro, Eeyo'da bulunan akıllı güç asistanının, kullanıcıların sürüş şeklini öğreneceğini ve kendini buna göre adapte edeceğini söylüyor. Sürücüler böylece bisikletlerden maksimum seviyede verim almış olacak. 250W elektrikli motora ve 123 Wh bataryaya sahip olan Eeyo 1 ve Eeyo 1s, yaklaşık 2.5 saatte yüzde 100 oranında şarj olabiliyor.

Bataryalar ve şarj istasyonları dahil Gogoro'nun SmartScooter'larında kullanılan teknolojinin çoğu şirket mühendisleri tarafından tasarlanmıştı. Eeyo serisinin arkasındaki anahtar teknoloji olan SmartWheel de şirket içinde geliştirildi. SmartWheel, sürücülerin akıllı telefonları bisiklete monte edildiğinde, hızlarını ve pedal çevirme güçlerini izlemelerini sağlayan Eeyo uygulaması entegre bir şekilde çalışıyor.

Gelelim fiyatlara: Mavi ve turuncu renk seçenekleri satışa sunulacak olan Eeyo 1, 3.899 dolarlık (26.588 TL) bir fiyat etiketine sahip olacak. Serinin amiral gemisi modeli Eeyo 1s ise mat beyaz rengi ile 4.599 dolardan (31.367 TL) alıcı bulacak. Her iki bisiklet de haziran ayının ortasında ABD'de ön siparişe açılacak. Teslimatlar ise temmuzda başlayacak.