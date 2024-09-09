Konami eFootball'da Türkçe Spiker Olacak: Hem de Resmî

Konami'nin bugün yaptığı açıklama ile birlikte eFootball'a Türkçe spiker ekleneceği duyuruldu.

Konami, özel bir etkinlikte yeni eFootball oyunu ile ilgili açıklamalarda bulunurken Türkçe spiker müjdesi de verdi. Oyunun isminin Pro Evolution Soccer (PES) olduğu günlerde de oyuna yerli spiker eklenebiliyordu ancak bu defa spiker oyunda resmî olarak yer alacak. Bu özellik oyuna önümüzdeki aylarda eklenecek.

Oyunseverlerin geçmişte Pro Evolution Soccer (PES) olarak bildiği yapımın ismi yakında eFootball olarak değiştirilecek. Oyundan yıl ve seri belirten ibareler kaldırılacak. Böylece oyun bundan sonra kendi içinde yenilenecek, yeni oyunlar şeklinde karşımıza çıkmayacak.

Aralık ayını bekleyeceğiz

eFootball için Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan iş birliğinin devam ettiğini belirten Konami, oyunda yeni içerikler görmeye devam edeceğimizi belirtti. Bu içerikler arasında Süper Lig, Türk takımları ve başka içerikler de yer alacak.

eFootball, 12 Eylül 2024'te gelecek olan güncelleme ile birlikte yenilenmiş olacak. Bu güncellemenin ardından oyunda yıl etiketi bulunmayacak, oyunun şu anki ismi olan "eFootball 2024"ten 2024 kısmı çıkarılacak. Oyunda yorumcu olarak ise Gökhan Abdik ve Müjdat Mustafa Muratoğlu da yer alacak.

eFootball Türkçe spiker güncellemesi Aralık 2024'te gelecek. Konami ayrıca TFF ile olan ortaklığın devamı ile birlikte Süper Lig ve millî takım temalı etkinlik ve kampanyalar da düzenlenecek.

Bakalım eFootball, EA Sports FC ile rekabette nasıl konumlanacak.