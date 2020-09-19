Geçtiğimiz Gün Yayınlanan eFootball PES 2021 Neler Sunuyor?

KONAMI, geçtiğimiz gün yepyeni bir oyun yerine mevcut PES'e sezon güncellemesi olarak gelecek eFootball PES 2021'i yayınladı. Peki daha ucuz bir fiyat etiketine sahip olan yeni güncelleme, oyunculara neler sunuyor?

Konami, geçtiğimiz günlerde eFootball PES 2021'i yayınladı. eFootball PES 2021, geçtiğimiz yıl çıkan eFootball PES 2020'ye göre çok daha uygun olan fiyatıyla pek çok oyuncunun ilgi odağı oldu. Ancak yayınlanan yeni eFootball PES 2021, tam bir oyun olarak değil, bir güncelleme olarak yayınlandı.

PES için yeni sezon güncellemesi olan eFootball PES 2021'in standart sürümü 65 TL'ye satılıyor. Yeni güncellemeyle birlikte oyuncular, güncellenmiş kitlere, oyuncu reytinglerine ve transferlere kavuşuyorlar. Peki yeni sezon güncellemesi oyunculara başka neler sunuyor?

eFootball PES 2021 detayları:

Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, eFootball PES elçisi olarak anılmaya başladı. Oyuncu, oyunun kapak fotoğrafında da yer aldı. Üstelik Cristiano Ronaldo, eFootball PES 2021'in kapak fotoğrafında Lionel Messi'yle birlikte yan yana gözüktü. Bu olay daha önce FIFA'da bile yaşanmamıştı.

Oyunun kapak fotoğrafında yer alan diğer iki oyuncuysa Manchester United'ın Marcus Rashford'u ve Bayern Munich'in Alphonso Davies'i yer aldı. Böylece KONAMI, yeni güncellemenin kapak fotoğrafına iki efsaneyi ve iki gelecek vadeden genç yeteneği koymuş oldu.

Oyunda yer alan dört elçi de eFootball PES 2021 sezon güncellemesinin kulüp versiyonlarında yer alacaklar. Her kulüp güncellemesinde aynı zamanda bir Iconic Moment Series oyuncusu, full myClub ekibi ve daha fazlası yer alacak. Şu anda PES 2020 veya PES 2020 LITE oynayan oyuncular, herhangi bir kulüp versiyonunu oyun içinde %20 indirimle satın alabilecekler.

KONAMI'nin bu yıl tamamen yeni bir PES oyunu çıkarmaması, 2022 yılında çıkacak PES'in daha büyük ve daha iyi olacağından kaynaklanıyordu. KONAMI'de yer alan geliştirici ekip şu sıralar eFootball PES 2022 üzerinde çalışıyorlar. Oyun, artık Fox Engine oyun motoru yerine Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştirilecek.