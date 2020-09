Geçtiğimiz Ayın En Çok İndirilen Mobil Oyunları Açıklandı

Bu sene ağustos ayının en çok indirilen akıllı telefon oyunları belli oldu. Listede sürpriz adaylar da kendisine yer bulurken Play Store'da yıllardır yer alan Subway Surfers gibi oyunlar da yer aldı.

Daha önce mobil oyunlar ve uygulamaların indirilme sayıları, kazançları gibi haberlerimizde konuk ettiğimiz Sensor Tower şirketi, bu sene ağustos ayında dünya genelinde en çok indirilen akıllı telefon oyunlarını listeledi.

Dünya genelinde ağustos ayında en çok indirilen oyunlara baktığımızda Voodoo stüdyosunun ellerinden çıkan iki oyun listeye girmeyi başardı. Peki, ağustos ayının en çok indirilen oyunları neler? Bu oyunlarda hangi istatistikler öne çıkmış gelin hep birlikte bakalım.

Ağustos ayının en çok indirilen mobil oyunları

Sensor Tower verilerine göre dünyanın en çok indirilen mobil oyunu Voodoo'dan çıkan Scribble Rider oldu. Oyun, Google Play Store ve App Store'da 44,6 milyon kez indirildi. Hindistan, ağustos ayındaki 16,7 milyonluk indirme sayısıyla ağustos ayında oyunu en çok indiren ülke oldu.

Say Games'in elinden çıkan Brain Wash, ağustos ayının en çok indirilen ikinci oyunu oldu. Oyun, bu süreçte 30 milyon kez indirildi ve Hindistan, burada da oyunun en çok indirildiği ülke oldu. Hindistan'ı takip eden ülke ise ABD oldu. Listenin üçüncü sırasında ise Voodoo'nun ikinci oyunu olan Cube Surfer yer aldı. Ağustos ayının en çok indirilen diğer oyunları ise şöyle sıralandı: Subway Surfers, Tie Dye, Log Thrower, My Talking Tom Friends, Fruit Clinic, Among Us, Garene Firee Fire.

Burada dikkat çeken oyun, InnerSloth'un elinden çıkan Among Us oyunu oldu. App Store'da ayın en çok indirilen 5. oyunu olan Amons Us, toplam indirmelerde de 9. sırada yer aldı. Oyunun toplam indirilme oranı ise bir önceki aya göre %661'lik artış yaşadı. Normalde 2018 yılında çıkan oyunun bir anda ilgi görmesinin sebebi YouTube ve Twitch yayıncılarının oyuna ilgi göstermesi oldu.