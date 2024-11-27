PlayStation ile ilk çıktığı günden beri beraber olan efsane yönetici Shuhei Yoshida'nın 31 yılın ardından Sony'den ayrılacağı açıklandı.

Sony, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada PlayStation markasının bugünlere gelmesinde çok büyük bir rolü olan bir yöneticinin şirketten ayrılacağını açıkladı. Shuhei Yoshida isimli bu kişi, 31 yıldır markada görev alan Shuhei Yoshida idi.

Yoshida, 31 yıllık süreçte birçok farklı konsolun bugünlere gelmesinde öne çıkarken hayranların çok sevdiği Bloodborne gibi oyunlarda da üst konumlarda görev almıştı. Yoshida’nın ayrılışı, PlayStation tarafından paylaşılan bir blog gönderisiyle duyuruldu.

Yoshida, sektörde kalmaya devam etmek istiyor

Yapılan açıklamada efsane PlayStation yöneticisinin, 15 Ocak 2025 itibarıyla Sony’den ayrılacağı ifade edildi. Yoshida yaptığı açıklamada, PlayStation ile en baştan beri beraber olduğunu ve 31. yılına girdiğini ifade ederken bu kadar uzun sürenin ardından hayatına devam etmesi gerektiğini fark ettiğini aktardı.

Aslında Yoshida emekli olmuyor. Ünlü oyun yöneticisi, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda sektörde kalmaya devam etmek istediğini belirtmiş. Yani onu oyun alanında görmeye devam edeceğiz. Yeni bir şirkette mi devam edeceğini ya da kendi işini mi kuracağını henüz bilmiyoruz.

Yoshida, Sony’ye 1993’te katılmıştı. Yani PS1’in çıktığı dönemden beri markayla birlikteydi. İlk katıldığında Japonya’daki yayıncılar ve geliştiricilere PlayStation’ın tanıtmış ve konsol için oyun geliştirmelerini sağlamıştı. Yani en baştan beri rolü büyüktü. Geçen yıllar içinde de Sony Interactive Entertainment’ın başkanlığı da dahil ciddi pozisyonlarda görev aldı. Son zamanlarda ise PS5 ve PS4 için geliştirilen indie ekiplere ve oyunlara odaklanıyordu.