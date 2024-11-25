Sony'nin yeni bir el konsolu geliştirmek için kolları sıvadığı iddia edildi. Bu konsol, Sony'nin PlayStation Portal'da düştüğü hatayı ortadan kaldırmasını sağlayacak. İşte konuya ilişkin ilk bilgiler...

Japonya merkezli teknoloji devi Sony ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, yeni bir el konsolu için harekete geçtiği iddia edildi. Üstelik Sony, bu kez PlayStation Portal'da yaşadığı hataya düşmeyecek.

Sony'nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü PlayStation Portal isimli el konsolu, bağımsız olarak kullanılamıyordu. Oyuncuların, bu el konsolu ile PlayStation arasında bağlantı kurmaları gerekiyordu. İşte Bloomberg'ün iddiasına göre yeni konsol, tamamen bağımsız bir yapıya sahip olacak.

PlayStation 5 oyunlarını çalıştırabilecek kadar güçlü olacak

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre Sony'nin üzerinde çalıştığı yeni konsol, PlayStation 5 oyunlarını çalıştırabilecek kadar güçlü bir yapıya sahip olacak. Ancak bu güçlü yapının tam olarak neler sunacağı şimdilik belirsiz.

Bloomberg'e göre Sony'nin yeni el konsolu, henüz erken aşamada. Bu da bu konsol için yıllarca beklenmesi gerekeceğini gözler önüne seriyor. Hatta önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek gelişmeler doğrultusunda Sony'nin bu yeni konsol projesini iptal edilmesi de olası. Şu an için beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey bulunmuyor.