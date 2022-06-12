Öğrenmek ya da eğlenmek… Amaç ne olursa olsun, internette herkesin ağzının tadına uygun podcastler var. Bu içeriğimizde sizin için türlü konularda başarılı birkaç podcast derledik.

Podcast dinlemek kimilerine çok da uygun olmayan bir içerik tüketme türü olsa da, oldukça geniş bir kitlesi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Eğlenmek için ya da öğrenmek için; kulağınıza kulaklık takıp herhangi bir ekrana bakmadan bir şeyler dinleyebilmek bence oldukça keyifli.

Eğer siz de podcast dinlemeyi seviyorsanız ve dinleyecek bir şeyler arıyorsanız, ya da yeni başlayacaksanız size birkaç önerimiz var!

Önce 'öğreten' podcastlerle başlayalım

Biyografik Bilim

Bilim insanlarının hayat hikayelerini kendi ağızlarından dinleyeceğiz bu başarılı podcast serisi, bilime farklı bir bakış açısı sunarak ufkunuzu genişletecek.

Kronik Tarih

Belgesel tarzı hikayeleştirilmiş tarih hikayelerini sever misiniz? Dikkat çeken konu başlıklarının bir hikaye anlatılır gibi seslendirildiği bu podcast serisi, keyifli bir zaman yolculuğuna çıkmışsınız gibi hissetirecek.

Popular Science Türkiye

Türkiye'nin başarılı bilim yayınlarından Popular Science Türkiye'nin farklı podcast serileriyle popüler bilim konularını ele aldığı içerikleri arasında mutlaka ilginizi çeken konu başlıkları bulacaksınız!

Açık Bilim

Psikoloji, nörobilim, güncel bilim haberleri gibi pek çok konuda içerikler bulabileceğiniz Açık Bilim, uzun süredir yayınlarına devam eden başarılı bilim podcastlerinden biri.

Evrim Ağacı ile Bilime Dair Her Şey

Türkiye'nin en başarılı bilim platformlarından Evrim Ağacı'nın bu podcasti, tam da adından anlayabileceğiniz gibi; bilime dair her şeye yer veriyor.

İlk Sayfası

Storytel sponsorluğundaki bu podcast serisinde Mirgün Cabbas ve Can Kozanoğlu kitapların ilk sayfaları üzerinden yazarlarıyla konuşuyor; nasıl yazılır sorusu üzerine ünlü yazarlarla sohbetler gerçekleştiriyor.

Mitolojika

Mitolojik hikayeler üzerinden kültür ve halk hikayelerinin anlatıldığı bu keyifli podcastte Noel Babanın hikayesinden Türk mitolojisi kahramanlarına kadar pek çok konuyu dinleyebilirsiniz.

Bi' Gidene Soralım

Bi' gidene soralım'da dünyanın farklı bölgelerine yerleşmiş farklı meslek gruplarından Türklerle deneyimleri üzerine sohbet ediliyor. Farklı kültürler hakkında bilgi edinirken yurt dışında yaşamak üzerine sorularınıza da yanıt bulabileceğiniz bir içerik arıyorsanız; Bi' Gidene Sor'u dinleyebilirsiniz.

Satır Arası

Okudukları kitapları birlikte yorumlayan iki arkadaşın podcast serisi olan Satır Arası, okuduğunuz ya da okumak istediğiniz kitaplara dair kısa fikirler edinmek ve bir yandan da eğlenmek için iyi bir seçenek. Tabii, eğer okumadığınız bir kitapla ilgili bir bölüm dinleyecekseniz; spoiler yememeye dikkat edin.

Gelişigüzel Hayaller

Psikoloji ve felsefe üzerine keyifli bölümler bulabileceğiniz Gelişigüzel Hayaller, ghosting, can sıkıntısı, overthinking gibi günümüzde neredeyse herkesin deneyimlediği kavramlara bir bakış sunuyor.

'Ben podcasti eğlenmek için dinlerim' diyenlere

Cahil Köpekler

Türlü konu başlıklarını 'cahillik midir?' üzerinden ele alan; ofansif mizaha doyacağınız Cahil Köpekler, içten içe düşündüğümüz ama söylemeye korktuğumuz pek çok şeyi bizim yerimize dile getiriyor.

Şen Dullar

Eğlenceli sohbetleriyle dinleyicilerinden gelen soruları cevaplayan Şen Dullar podcast serisi, her bölümde 'kutsalları' ve 'kırmızı çizgileri' aşmaya çalışıyor.

Birinci Dünya Problemleri

Birinci Dünya Problemleri, her bölümde aslında aklımıza bile gelmeyecek 'minik problemleri' ele alıyor.

O Tarz mı?

Bol bol bölümü olan eğlenceli bir şeyler dinlemek isteyenlere ilaç gibi gelecek olan O Tarz mı?, aklınıza gelebilecek her konuda keyifli bir arkadaş sohbeti gibi.

Ne Gerek Var

Post 42 ekibinden de tanıdığımız Berk Sevgi ve Tuğcan Bilmez, Ne Gerek Var isimli podcast serilerinde gündemdeki konularla 'saçma sapan' bir yolculuğa çıkıyorlar.

Umarım Annem Dinlemez

Tuluğ Özlü'nün konuklarıyla birlikte 'umarım annem dinlemez' dedirtecek konuları konuştuğu Umarım Annem Dinlemez, uzun zamandır yayın hayatına devam eden başarılı podcast serilerinden biri.

Kalt'ın Podcasti

Kalt ekibi, Kalt'ın Podcasti'nde nereye varacağı hiç belli olmayan çok eğlenceli sohbetler ediyorlar. Biraz zihnini boşaltmak ve her şeye gülebilmek isteyenler için harika bir seçenek.

'Biraz İngilizcem gelişsin' diyorsanız da önerilerimiz var

Think Fast, Talk Smart

Dinleyerek İngilizce öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyenler için başarılı podcastlerden biri olan Think Fast, Talk Smart; bu alanda önerebileceğimiz başarılı serilerden biri.

Luke's English Podcast

Yine İngilizcesini geliştirmek isteyenler için; bir de üstüne İngiliz aksanı olsun diyenler için de podcast önerimiz Luke's English Podcast.

Curiosity Daily

Bilimsel ilginç bilgiler öğrenmek ve bunu yaparken de 'İngilizce olsun, kendimi biraz zorlayayım' diyenler varsa; onlar için de önerimiz Curiosity Daily.

Bonus: Webtekno Podcast Röportajları

Teknoloji ve bilim alanından tanıdığımız simalarla gerçekleştirdiğimiz röportajlara göz atmak isterseniz Webtekno Podcast Röportajları serimize göz atabilirsiniz.