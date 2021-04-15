EGM'den 'Maske Cezası' Mesajlarına İlişkin Açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan SİBERAY, vatandaşları dolandırıcıların yeni tuzağına karşı uyardı. SİBERAY yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, dolandırıcıların gönderdiği "maske cezası" mesajlarındaki bağlantılara tıklanılmaması gerektiği ifade edildi.

Dolandırıcılar, yıllardır kullandıkları taktikleri günümüz koşullarına göre güncelleyerek, insanların yıllarca dişinden tırnağından artırdıklarına göz dikmeye devam ediyorlar. Bu bağlamda koronavirüs pandemisi, şu sıralar dolandırıcıların en çok kullandıkları konuların başında geliyor. Özellikle de oltalama saldırılarında koronavirüsle ilgili sayısız bahaneler uyduran dolandırıcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü harekete geçmek zorunda bıraktı.

Oltalama saldırıları, bilgisayar korsanlarının en çok tercih ettiği yöntemlerden bir tanesi. E-posta ya da kısa mesaj gibi araçları kullanarak kullanıcıların kafasını karıştıran ve onları bir bağlantıya yönlendiren bilgisayar korsanları, bu bağlantılardaki kötü amaçlı yazılımlarla kullanıcıların verilerini çalıyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dikkatini çeken kısa mesaj ise maske cezası ile ilgiliydi.

Bağlantılara tıklamayın

Konuyla ilgili açıklamalar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı SİBERAY programından yapıldı. "Dolandırıcıların Oltasına Düşmeyelim" başlığıyla yapılan paylaşımda, vatandaşlara maske cezası kesildiğine yönelik mesajlar gönderildiğini bildiren yetkililer, bu tür mesajlar gelmesi durumunda ilgili bağlantılara tıklanmaması gerektiğinin altını çizdiler.

Aslına bakacak olursak maske cezası, oltalama saldırıları için basit bir örnek. Bu tür mesajların içeriği; devlet desteği, hibe ya da aşı gibi konularla yeniden uyarlanarak, değiştirilebilir. Bu yüzden SİBERAY yetkililerinin de belirttiği gibi, güvenilirliğinden emin olunmayan bağlantılara giriş yapılmaması gerekiyor.

SİBERAY'ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde

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