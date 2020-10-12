Microsoft'un Windows 10 Ekim 2020 güncellemesi ile sunacağı bazı yenilikler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre kullanıcılara sunulacak yeni güncelleme, masaüstü arka planları için yeni bir yol ve karanlık mod için daha gelişmiş destek sunacak. Güncellemenin kullanıcılara ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor.

Microsoft, Windows 10 kullanıcıları için Ekim 2020 güncellemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ara bir güncelleme olarak sunulacak yeni sürüm, çok büyük yenilikler getirmeyecek. Ancak kısa bir süre sonra Windows Insider kullanıcıları tarafından test edilebilecek yenilikler arasında bazı ufak tefek iyileştirmeler sunulacak. Peki Windows 10 kullanıcıları, Ekim 2020 güncellemesi ile ne gibi yeniliklere sahip olacaklar?

Yazılım devi, bir süredir kullanıcı arayüzü üzerinde çalışıyordu. Ekim 2020 güncellemesi ile bu özellikler yavaş yavaş kullanılabilir olacak gibi görünüyor. Bu bağlamda ortaya çıkan iki farklı özellik, kullanıcılara daha iyi bir masaüstü deneyimi sunulacağını gösteriyor. Bu özellikler, temaya duyarlı açılış ekranı ve Spotlight olarak karşımıza çıkıyor.

Windows 10'un yaklaşmakta olan Spotlight özelliği, kullanıcılara daha etkileyici bir masaüstü deneyimi sunacak. Pek çok kullanıcının bildiği üzere Microsoft, Windows 10'un masaüstü görünümünün özelleştirilebilmesi için bazı yollar sunuyor. Örneğin bir kullanıcı, dilediği bir görseli masaüstü arka plan olarak ayarlayabiliyor. Ayrıca Microsoft Store üzerinden indirilen paketler de masaüstünün özelleştirilebilmesini sağlıyor. Bunlarla yetinmeyen kullanıcılarsa kendileri tarafından belirlenmiş olan görüntüleri slayt gösterisi haline getirip, arka plan olarak kullanabiliyorlar.

Spotlight isimli bu özellik ise tek bir arka planla yetinmek istemeyen kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak gibi görünüyor. Kullanıcılar, bu özelliği kullanarak Microsoft Bing aracılığıyla sunulan slayt haldeki arka planları kullanabilecekler. Aslında bu özellik şu an için kilit ekranında kullanılabiliyordu. Ekim 2020 güncellemesi ise bu kilit ekranında kullanılabilen özelliği masaüstüne getirecek.

Ekim 2020 güncellemesi ile kullanıma sunulacak bir diğer özellik olan temaya duyarlı açılış ekranı ise Windows 10'u karanlık modda kullanan kullanıcıları ilgilendiriyor. Şu an için kısıtlı uygulamalar altında kullanılabilecek özellik, bir uygulamanın açılış ekranını temaya uyarlı hale getirecek. Yani kullanıcılar, Windows 10'u karanlık modda kullanırken Groove Müzik, Ayarlar ya da Microsoft Store gibi uygulamaları da karanlık modla açabilecekler.

Microsoft, Windows 10'un Ekim 2020 güncellemesini henüz Insider kullanıcılarının hizmetine sunmadı. Ancak Windows Insider programına dahil olan kullanıcılar, kısa bir süre içerisinde bu yenilikleri deneyimleyebilecekler. Yapılacak testlerin ardından da Ekim 2020 güncellemesi, tüm Windows 10 sahiplerinin beğenisine sunulacak. Yapılacak resmi açıklamalarla bu güncellemenin neler sunacağı tüm detayları ile gün yüzüne çıkmış olacak.