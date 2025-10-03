Tümü Webekno
Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Cupra, ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay mevcut otomobillerine zam yapmadı. Ayrıca sevilen crossover Formentor'un başlangıç fiyatı da düştü.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Kamuoyunda daha çok Seat'ın özel donanım paketiymiş gibi görülen ancak başlı başına bir marka olan Cupra, Ekim 2025 fiyat listesini duyurdu. Marka bu ay otomobillerine zam yapmadı. Hatta Formentor'un biraz daha uygun fiyatlı versiyonu Türkiye'ye giriş yaptı. Hâl böyle olunca otomobilin başlangıç fiyatı düştü.

Peki Cupra Ekim 2025 sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Cupra'nın güncel fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu fiyatların markanın resmî internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Cupra araba fiyatları - Ekim 2025

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı
Yeni Leon 2.680.000 TL 2.681.000 TL
Yeni Formentor 2.925.000 TL 2.571.000 TL
Terramar 2.900.000 TL 2.901.000 TL
Born 2.186.177 TL 2.186.568 TL

Yeni Terramar fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 eTSI 150 HP, Hibrit Impulse, Otomatik 2.901.000 TL
1.5 eTSI 150 HP, Hibrit Supreme, Otomatik 3.556.000 TL
1.5 eTSI 150 HP, Hibrit VZ-Line, Otomatik 4.126.000 TL

Cupra Terramar, sportif tasarımı ve hibrit teknolojisiyle öne çıkan kompakt bir SUV olrak dikkat çekiyor. Ülkemizde 1.5 litrelik hibrit ünite ile satılan otomobil, güçlü motoru, adaptif şasi kontrolü ve dinamik sürüş modları gibi özellikleriyle hem yüksek performans hem de konfor sunuyor. Hem iç hem dış tasarımı oldukça iyi olan otomobil, verimliliği, sürüş keyfini ve teknolojiyi bir arada arayan tüketiciler için önemli bir otomobil.

Born fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
150 kW (204 PS), Elektrikli -, Otomatik 2.186.568 TL

Cupra Born, tamamen elektrikli yapısı ve sportif karakteriyle öne çıkan bir C segment hatchback. Volkswagen'in MEB platformu üzerine geliştirilen araç, 550 kilometre menzil sunuyor. Arkadan çekişli sistemi ve adaptif şasisi sayesinde hem keyifli hem de dengeli bir sürüş vadeden otomobil, iç mekânda ise geniş dijital ekranlar, ferah bir kabin ve pratik bagaj alanına sahip.

Yeni Leon fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 eTSI 150 HP, Hibrit Supreme, Otomatik 2.681.000 TL
1.5 eTSI 150 HP, Hibrit VZ-Line, Otomatik 2.986.000 TL
2.0 TSI 300 PS, Benzinli VZ, Otomatik 4.851.000 TL

2025 Cupra Leon, sportif tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çeken C segment bir performans hatchback modeli olarak karşımıza çıkıyor. Yenilenen ön yüzü, keskin LED farları ve büyük jantlarıyla dinamik bir görünüm sunan ve Seat'ın Leon'una kıyasla çok daha şık görünen otomobil, 300 beygir güce ulaşabilen versiyonu ile performanstan ödün vermiyor.

Yeni Formentor fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 eTSI 150 HP, Hibrit Impulse, Otomatik 2.571.000 TL
1.5 eTSI 150 HP, Hibrit Supreme, Otomatik 2.926.000 TL
1.5 eTSI 150 HP, Hibrit VZ-Line, Otomatik 3.326.000 TL
2.0 TSI 333 PS 4Drive, Benzinli VZ, Otomatik 5.996.000 TL
1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Impulse, Otomatik 3.331.000 TL
1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Supreme, Otomatik 3.601.000 TL
1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit VZ, Otomatik 3.851.000 TL

2025 Cupra Formentor, sportif tasarımı ve geniş motor seçenekleriyle öne çıkan bir performans SUV modeli olarak rüyaları süsleyen türden. 150 HP gücündeki versiyondan 333 PS'e kadar yükselen motor seçenekleriyle sunulan otomobil, alışılmışın dışına çıkmak isteyenleri mest edecek türden. Dış tasarımdaki ihtişamlı havayı iç mekâna taşıyan otomobil, bütçesi olan tüketiciler için en iyi seçeneklerden bir tanesi.

Araba

