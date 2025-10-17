Ekim 2025 En Hızlı İnternete Sahip Olan Ülkeler ve Şehirler

İnternet kullanımı, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Kimimiz iş, kimimiz eğitim, kimimizse eğlence amacıyla internet kullanıyoruz. Ancak kullandığımız internetin kalitesi, pek çok kişi için tartışmalı bir noktada. Bazı kullanıcılar Türkiye'deki mevcut indirme hızlarından memnunken bazılarına göre çok daha hızlı olması gerekiyor.
Peki internet hızı en yüksek olan ülke ve şehirler hangileri? Türkiye bu listenin neresinde yer alıyor? Gelin hep birlikte Speedtest'in Eylül 2025 sonu itibarıyla geçerli olan güncel sonuçlarına yakından bakalım.
İnternet hızı en yüksek olan ülkeler:
Genişbant internet hızı en yüksek olan ülkeler:
|Ülke
|Hız (Mbps)
|Singapur
|400.68
|Şili
|352.63
|Hong Kong
|338.81
|Birleşik Arap Emirlikleri
|334.13
|Fransa
|316.02
|Makao
|313.66
|ABD
|289.44
|İzlanda
|271.99
|İsrail
|264.55
|Tayland
|264.54
Speedtest'in verilerine göre 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla dünya genelinde internet hızı medyanı, 106.84 Mbps. Ancak yukarıda gördüğümüz istatistikler, dünyanın en hızlı genişbant internetini kullanan ülkelerin çıtayı arşa taşıdıklarını görüyoruz. 400.68 Mbps ile Singapur, Speedtest veritabanındaki tüm ülkeleri geride bırakmış durumda.
Mobil internet hızı en yüksek olan ülkeler:
|Ülke
|Hız (Mbps)
|Birleşik Arap Emirlikleri
|624.87
|Katar
|508.49
|Kuveyt
|411.75
|Brezilya
|243.62
|Bulgaristan
|229.49
|Bahreyn
|227.59
|Güney Kore
|227.07
|Brunei
|194.18
|Suudi Arabistan
|191.40
|Danimarka
|178.51
Mobil internet istatistiklerine baktığımız zaman dünyadaki en yüksek indirme hızının Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu görüyoruz. Bölge halkı, yaptığı hız testinde en çok 624.87 Mbps hız görüyor. Speedtest'e göre mobil internet hızında dünya ortalaması 93.47 Mbps.
Peki Türkiye'de durum nasıl?
Türkiye genişbant internet hız ortalaması:
|Sıra
|Ülke
|Hız (Mbps)
|98
|Fildişi Sahili (Côte d'Ivoire)
|60.79
|99
|Hindistan
|60.21
|100
|Türkiye
|59.87
|101
|Mauritius
|58.23
|102
|Fas
|54.46
Türkiye, genişbant internet hızı ortalamasında pek iyi bir durumda değil. 100. sırada yer alan ülkemizdeki indirme hızı medyanı, 59.87 Mbps seviyesinde bulunuyor. Eğer bundan daha iyi bir indirme hızınız varsa Türkiye ortalamasından daha iyi bir deneyim yaşıyorsunuz diyebiliriz.
Türkiye mobil internet hız ortalaması:
|Sıra
|Ülke
|Hız (Mbps)
|58
|Sırbistan
|70.20
|59
|Birleşik Krallık
|68.46
|60
|Türkiye
|68.42
|61
|Güney Afrika
|67.20
|62
|Tunus
|65.40
Türkiye'deki mobil internet hız medyanı, 68.42 Mbps ile genişbant internet hızından daha iyi bir noktada. 5G bağlantı teknolojisinin devreye alınması ile Türkiye'nin sıralamasının daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz.
İnternet hızı en yüksek olan şehirler:
Genişbant internet hızı en yüksek olan şehirler:
|Şehir - Ülke
|Hız (Mbps)
|Valparaiso, Şili
|398.21
|Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri
|376.42
|Lyon, Fransa
|357.66
|Haifa, İsrail
|304.91
|Bükreş, Romanya
|299.44
|Bangkok, Tayland
|299.19
|Zürih, İsviçre
|295.29
|New Taipei, Tayvan
|290.93
|Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
|289.26
|Los Angeles, ABD
|289.21
Mobil internet hızı en yüksek olan şehirler:
|Şehir - Ülke
|Hız (Mbps)
|Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri
|671.44
|Ar-Rayyan, Katar
|588.33
|Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
|534.20
|Doha, Katar
|513.88
|Rio de Janeiro, Brezilya
|396.03
|Kuveyt City, Kuveyt
|390.62
|Sofya, Bulgaristan
|364.82
|São Paulo, Brezilya
|361.44
|Üsküp, Kuzey Makedonya
|346.93
|Riyad, Suudi Arabistan
|313.91