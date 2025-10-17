Ekim 2025 En Hızlı İnternete Sahip Olan Ülkeler ve Şehirler

Speedtest, dünyanın en hızlı internetini kullanan ülke ve şehirleri açıkladı. 30 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olan sonuçlar, Türkiye'nin internet hızında hâlâ biraz geride olduğunu gözler önüne serdi. Ancak ülkemizde mobil internet hız ortalaması, genişbant internet hız ortalamasından daha iyi durumda.

İnternet kullanımı, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Kimimiz iş, kimimiz eğitim, kimimizse eğlence amacıyla internet kullanıyoruz. Ancak kullandığımız internetin kalitesi, pek çok kişi için tartışmalı bir noktada. Bazı kullanıcılar Türkiye'deki mevcut indirme hızlarından memnunken bazılarına göre çok daha hızlı olması gerekiyor.

Peki internet hızı en yüksek olan ülke ve şehirler hangileri? Türkiye bu listenin neresinde yer alıyor? Gelin hep birlikte Speedtest'in Eylül 2025 sonu itibarıyla geçerli olan güncel sonuçlarına yakından bakalım.

İnternet hızı en yüksek olan ülkeler:

Genişbant internet hızı en yüksek olan ülkeler:

Ülke Hız (Mbps) Singapur 400.68 Şili 352.63 Hong Kong 338.81 Birleşik Arap Emirlikleri 334.13 Fransa 316.02 Makao 313.66 ABD 289.44 İzlanda 271.99 İsrail 264.55 Tayland 264.54

Speedtest'in verilerine göre 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla dünya genelinde internet hızı medyanı, 106.84 Mbps. Ancak yukarıda gördüğümüz istatistikler, dünyanın en hızlı genişbant internetini kullanan ülkelerin çıtayı arşa taşıdıklarını görüyoruz. 400.68 Mbps ile Singapur, Speedtest veritabanındaki tüm ülkeleri geride bırakmış durumda.

Mobil internet hızı en yüksek olan ülkeler:

Ülke Hız (Mbps) Birleşik Arap Emirlikleri 624.87 Katar 508.49 Kuveyt 411.75 Brezilya 243.62 Bulgaristan 229.49 Bahreyn 227.59 Güney Kore 227.07 Brunei 194.18 Suudi Arabistan 191.40 Danimarka 178.51

Mobil internet istatistiklerine baktığımız zaman dünyadaki en yüksek indirme hızının Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu görüyoruz. Bölge halkı, yaptığı hız testinde en çok 624.87 Mbps hız görüyor. Speedtest'e göre mobil internet hızında dünya ortalaması 93.47 Mbps.

Peki Türkiye'de durum nasıl?

Türkiye genişbant internet hız ortalaması:

Sıra Ülke Hız (Mbps) 98 Fildişi Sahili (Côte d'Ivoire) 60.79 99 Hindistan 60.21 100 Türkiye 59.87 101 Mauritius 58.23 102 Fas 54.46

Türkiye, genişbant internet hızı ortalamasında pek iyi bir durumda değil. 100. sırada yer alan ülkemizdeki indirme hızı medyanı, 59.87 Mbps seviyesinde bulunuyor. Eğer bundan daha iyi bir indirme hızınız varsa Türkiye ortalamasından daha iyi bir deneyim yaşıyorsunuz diyebiliriz.

Türkiye mobil internet hız ortalaması:

Sıra Ülke Hız (Mbps) 58 Sırbistan 70.20 59 Birleşik Krallık 68.46 60 Türkiye 68.42 61 Güney Afrika 67.20 62 Tunus 65.40

Türkiye'deki mobil internet hız medyanı, 68.42 Mbps ile genişbant internet hızından daha iyi bir noktada. 5G bağlantı teknolojisinin devreye alınması ile Türkiye'nin sıralamasının daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz.

İnternet hızı en yüksek olan şehirler:

Genişbant internet hızı en yüksek olan şehirler:

Şehir - Ülke Hız (Mbps) Valparaiso, Şili 398.21 Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri 376.42 Lyon, Fransa 357.66 Haifa, İsrail 304.91 Bükreş, Romanya 299.44 Bangkok, Tayland 299.19 Zürih, İsviçre 295.29 New Taipei, Tayvan 290.93 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri 289.26 Los Angeles, ABD 289.21

Mobil internet hızı en yüksek olan şehirler: