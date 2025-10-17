Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Ekim 2025 En Hızlı İnternete Sahip Olan Ülkeler ve Şehirler

Speedtest, dünyanın en hızlı internetini kullanan ülke ve şehirleri açıkladı. 30 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olan sonuçlar, Türkiye'nin internet hızında hâlâ biraz geride olduğunu gözler önüne serdi. Ancak ülkemizde mobil internet hız ortalaması, genişbant internet hız ortalamasından daha iyi durumda.

Ekim 2025 En Hızlı İnternete Sahip Olan Ülkeler ve Şehirler
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

İnternet kullanımı, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Kimimiz iş, kimimiz eğitim, kimimizse eğlence amacıyla internet kullanıyoruz. Ancak kullandığımız internetin kalitesi, pek çok kişi için tartışmalı bir noktada. Bazı kullanıcılar Türkiye'deki mevcut indirme hızlarından memnunken bazılarına göre çok daha hızlı olması gerekiyor.

Peki internet hızı en yüksek olan ülke ve şehirler hangileri? Türkiye bu listenin neresinde yer alıyor? Gelin hep birlikte Speedtest'in Eylül 2025 sonu itibarıyla geçerli olan güncel sonuçlarına yakından bakalım.

İnternet hızı en yüksek olan ülkeler:

Genişbant internet hızı en yüksek olan ülkeler:

Başlıksız-1

Ülke Hız (Mbps)
Singapur 400.68
Şili 352.63
Hong Kong 338.81
Birleşik Arap Emirlikleri 334.13
Fransa 316.02
Makao 313.66
ABD 289.44
İzlanda 271.99
İsrail 264.55
Tayland 264.54

Speedtest'in verilerine göre 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla dünya genelinde internet hızı medyanı, 106.84 Mbps. Ancak yukarıda gördüğümüz istatistikler, dünyanın en hızlı genişbant internetini kullanan ülkelerin çıtayı arşa taşıdıklarını görüyoruz. 400.68 Mbps ile Singapur, Speedtest veritabanındaki tüm ülkeleri geride bırakmış durumda.

Mobil internet hızı en yüksek olan ülkeler:

Başlıksız-1

Ülke Hız (Mbps)
Birleşik Arap Emirlikleri 624.87
Katar 508.49
Kuveyt 411.75
Brezilya 243.62
Bulgaristan 229.49
Bahreyn 227.59
Güney Kore 227.07
Brunei 194.18
Suudi Arabistan 191.40
Danimarka 178.51

Mobil internet istatistiklerine baktığımız zaman dünyadaki en yüksek indirme hızının Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu görüyoruz. Bölge halkı, yaptığı hız testinde en çok 624.87 Mbps hız görüyor. Speedtest'e göre mobil internet hızında dünya ortalaması 93.47 Mbps.

Peki Türkiye'de durum nasıl?

Türkiye genişbant internet hız ortalaması:

Başlıksız-1

Sıra Ülke Hız (Mbps)
98 Fildişi Sahili (Côte d'Ivoire) 60.79
99 Hindistan 60.21
100 Türkiye 59.87
101 Mauritius 58.23
102 Fas 54.46

Türkiye, genişbant internet hızı ortalamasında pek iyi bir durumda değil. 100. sırada yer alan ülkemizdeki indirme hızı medyanı, 59.87 Mbps seviyesinde bulunuyor. Eğer bundan daha iyi bir indirme hızınız varsa Türkiye ortalamasından daha iyi bir deneyim yaşıyorsunuz diyebiliriz.

Türkiye mobil internet hız ortalaması:

Sıra Ülke Hız (Mbps)
58 Sırbistan 70.20
59 Birleşik Krallık 68.46
60 Türkiye 68.42
61 Güney Afrika 67.20
62 Tunus 65.40

Türkiye'deki mobil internet hız medyanı, 68.42 Mbps ile genişbant internet hızından daha iyi bir noktada. 5G bağlantı teknolojisinin devreye alınması ile Türkiye'nin sıralamasının daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz.

İnternet hızı en yüksek olan şehirler:

Genişbant internet hızı en yüksek olan şehirler:

Şehir - Ülke Hız (Mbps)
Valparaiso, Şili 398.21
Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri 376.42
Lyon, Fransa 357.66
Haifa, İsrail 304.91
Bükreş, Romanya 299.44
Bangkok, Tayland 299.19
Zürih, İsviçre 295.29
New Taipei, Tayvan 290.93
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri 289.26
Los Angeles, ABD 289.21

Mobil internet hızı en yüksek olan şehirler:

Şehir - Ülke Hız (Mbps)
Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri 671.44
Ar-Rayyan, Katar 588.33
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri 534.20
Doha, Katar 513.88
Rio de Janeiro, Brezilya 396.03
Kuveyt City, Kuveyt 390.62
Sofya, Bulgaristan 364.82
São Paulo, Brezilya 361.44
Üsküp, Kuzey Makedonya 346.93
Riyad, Suudi Arabistan 313.91
5G İhalesi Sona Erdi! Hangi Şirket Kaç Frekans Aldı? Kaç Para Ödeyecek? 5G İhalesi Sona Erdi! Hangi Şirket Kaç Frekans Aldı? Kaç Para Ödeyecek?
Türkiye

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

Telefonunuzu Yeni Almış Gibi Hızlandırmanın 5 Yolu

Telefonunuzu Yeni Almış Gibi Hızlandırmanın 5 Yolu

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim