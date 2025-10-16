5G İhalesi Sona Erdi! Hangi Şirket Kaç Frekans Aldı? Kaç Para Ödeyecek?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda gerçekleştirilen 5G ihalesi resmen sona erdi. BTK'nın vereceği onay ile telekomünikasyon firmalarının 5G yetkileri kesinleşmiş olacak. Peki hangi firma ne kadar ödedi? Devletin kasasına kaç para girecek? İşte detaylar...

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Türkiye'de hizmet vermekte olan telekomünikasyon şirketleri için 5G ihalesi başladığından bahsetmiştik. Bu ihale, 1 Nisan 2026'da Türkiye'de kullanıma sunulacak 5G bağlantı teknolojisi için oldukça önemliydi.

5G'ye geçiş sürecinin en önemli dönüm noktalarından olan 5G ihalesi, an itibarıyla tamamlanmış durumda. Peki Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un katıldığı ihale nasıl sonuçlandı? Hangi firma, kaç para ödemeyi kabul etti? Bu haberimizde 5G ihalesi ile ilgili tüm detaylara yakından bakacağız.

Devletin kasasına kaç para girdi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın liderlik ettiği ihale kapsamında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar ödeme yapacaklar. Bu para devletin kasasına girecek.

Ödemeler nasıl olacak?

Yapılan resmî açıklamaya göre firmalar, 5G ihalesi için ödemeleri 3 taksitle yapabilecekler.

Hangi firma kaç para ödeyecek?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda gerçekleştirilen ihalede en yüksek tutarı ödeyecek olan firma, 1 milyar 224 milyon dolarlık tutar ile en çok paketi satın alan Turkcell olacak. Turkcell'i 1 milyar 94 milyon dolar ile Türk Telekom takip ederken Vodafone'un ödeyeceği ücret ise 627 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu tutarlar neye göre belirlendi?

5G ihalesine katılan 3 firma, devletin farklı frekans bantlarında sunduğu farklı farklı paketler için rekabet ettiler. Mesela Turkcell, 700 MHz bandındaki 20 MHz'lik A1 paketi için 429 milyon dolarlık teklif verdi. Türk Telekom ve Vodafone bu rakamın üstüne çıkmayınca sunulan paketlerin sahibi Turkcell oldu. Öte yandan; Türk Telekom ise ihaledeki son paket olan B8 paketini 248 milyon dolara satın aldı. Hâl böyle olunca firmaların ödeyeceği tutarlar da farklılaşmış oldu.

Hangi firma hangi paketi satın aldı ve ne kadar ödedi?

Paket Frekans ve Bant Genişliği Satın Alan Şirket Satın Alma Ücreti A1 700 MHz 2x10 Turkcell 429 milyon dolar A2 700 MHz 2x10 Vodafone 426 milyon dolar A3 700 MHz 2x10 Türk Telekom 425 milyon dolar B1 3.5 GHz 1x80 Turkcell 214 milyon dolar B2 3.5 GHz 1x80 Türk Telekom 209 milyon dolar B3 3.5 GHz 1x80 Vodafone 201 milyon dolar B4 3.5 GHz 1x20 Turkcell 187 milyon dolar B5 3.5 GHz 1x20 Turkcell 186 milyon dolar B6 3.5 GHz 1x20 Turkcell 208 milyon dolar B7 3.5 GHz 1x20 Türk Telekom 212 milyon dolar B8 3.5 GHz 1x20 Türk Telekom 248 milyon dolar

Yukarıdaki tabloya baktığımızda Turkcell'in A1, B1, B4, B5 ve B6 olmak üzere 5 paket, Vodafone'un A2 ve B3 olmak üzere 2 paket, Türk Telekom'un ise A3, B2, B7 ve B8 olmak üzere 4 paket satın aldığını görüyoruz. BTK'nın onayı ile ihale süreci, bu şekliyle tamamlanmış olacak.

Bu paketler ve özellikleri ile ilgili herkesin anlayabileceği şekilde kapsamlı bir içerik için çalışmamız sürüyor. Bizi takip etmeye devam edin!