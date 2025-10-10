Tümü Webekno
Ekim 2025 Hyundai Kampanyaları: İndirim Fırsatını Kaçırmayın!

Hyundai, ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel kampanyalarını açıkladı. Marka bu ay en popüler otomobillerinde indirim fırsatı sunuyor. Ayrıca anlaşmalı bankalarla ertelemeli krediler de mevcut. İşte detaylar...

Ekim 2025 Hyundai Kampanyaları: İndirim Fırsatını Kaçırmayın!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de yerli üretim otomobilleriyle tüketicilerin gözdesi olan Hyundai, Ekim 2025 kampanyalarını açıkladı. Marka bu ay en sevilen otomobillerinde fiyat indirimi yapıyor. Öte yandan; aşırı avantajlı olmasa da kredi kampanyalarına da göz atmakta fayda var.

Gelin lafı daha fazla uzatmayalım ve Hyundai'ın ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarına yakından bakalım.

Hyundai kampanyaları - Ekim 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı
i10 1.186.000 TL 1.148.000 TL
i20 1.281.000 TL 1.256.000 TL
Bayon 1.434.500 TL 1.398.000 TL
Tucson 2.160.000 TL 2.149.000 TL
KONA Elektrik 2.165.000 TL 2.100.000 TL
IONIQ 5 N 6.200.000 TL 5.950.000 TL
IONIQ 6 2.270.500 TL 2.225.000 TL

Hyundai'ın ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanyaları, markanın en popüler modellerini kapsıyor diyebiliriz. Bu arada; biz yukarıdaki tabloda sadece baz modelleri gösteriyoruz ancak kampanyanın kapsamı çok daha geniş. Üst donanım seçeneklerinde de benzer oranlarda indirimler mevcut.

Kredi kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Hyundai, bu ay modellere özel kredi kampanyası sunmuyor. Ancak firmanın çeşitli bankalarla yaptığı anlaşmalar kapsamında sunduğu ertelemeli kredi kampanyaları var. Hyundai'ın kredi kampanyalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Garanti BBVA'da 6 ay ertelemeli kredi, yüzde 3,29 faiz oranı.
  • TEB'de 3 ay ertelemeli kredi, yüzde 3,19 faiz oranı.
  • Yapı Kredi'de yüzde 3,29 faiz oranı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Hyundai satış merkezlerini ziyaret edebilir, firmanın güncel fiyatları için aşağıda yer alan haberimize göz atabilirsiniz.

Ekim 2025 Hyundai Fiyatları Belli Oldu: Bu Ay da Zam Var! Ekim 2025 Hyundai Fiyatları Belli Oldu: Bu Ay da Zam Var!

Kapsamlı bir şekilde incelediğimiz Hyundai otomobil içeriklerini aşağıdan görüntüleyebilirsiniz:

2025 Hyundai Bayon Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Motor Seçenekleri ve Fiyatı! 2025 Hyundai Bayon Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Motor Seçenekleri ve Fiyatı!
2025 Hyundai Tucson Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! 2025 Hyundai Tucson Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!
2025 Hyundai i20 Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! 2025 Hyundai i20 Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!
Araba

