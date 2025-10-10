Ekim 2025 Hyundai Kampanyaları: İndirim Fırsatını Kaçırmayın!

Hyundai, ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel kampanyalarını açıkladı. Marka bu ay en popüler otomobillerinde indirim fırsatı sunuyor. Ayrıca anlaşmalı bankalarla ertelemeli krediler de mevcut. İşte detaylar...

Türkiye'de yerli üretim otomobilleriyle tüketicilerin gözdesi olan Hyundai, Ekim 2025 kampanyalarını açıkladı. Marka bu ay en sevilen otomobillerinde fiyat indirimi yapıyor. Öte yandan; aşırı avantajlı olmasa da kredi kampanyalarına da göz atmakta fayda var.

Gelin lafı daha fazla uzatmayalım ve Hyundai'ın ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarına yakından bakalım.

Hyundai kampanyaları - Ekim 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı i10 1.186.000 TL 1.148.000 TL i20 1.281.000 TL 1.256.000 TL Bayon 1.434.500 TL 1.398.000 TL Tucson 2.160.000 TL 2.149.000 TL KONA Elektrik 2.165.000 TL 2.100.000 TL IONIQ 5 N 6.200.000 TL 5.950.000 TL IONIQ 6 2.270.500 TL 2.225.000 TL

Hyundai'ın ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanyaları, markanın en popüler modellerini kapsıyor diyebiliriz. Bu arada; biz yukarıdaki tabloda sadece baz modelleri gösteriyoruz ancak kampanyanın kapsamı çok daha geniş. Üst donanım seçeneklerinde de benzer oranlarda indirimler mevcut.

Kredi kampanyası olan modeller:

Hyundai, bu ay modellere özel kredi kampanyası sunmuyor. Ancak firmanın çeşitli bankalarla yaptığı anlaşmalar kapsamında sunduğu ertelemeli kredi kampanyaları var. Hyundai'ın kredi kampanyalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Garanti BBVA'da 6 ay ertelemeli kredi, yüzde 3,29 faiz oranı.

TEB'de 3 ay ertelemeli kredi, yüzde 3,19 faiz oranı.

Yapı Kredi'de yüzde 3,29 faiz oranı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Hyundai satış merkezlerini ziyaret edebilir, firmanın güncel fiyatları için aşağıda yer alan haberimize göz atabilirsiniz.

