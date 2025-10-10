Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Renault'un Ekim 2025 kampanyaları belli oldu. Hem binek otomobil hem de ticari araçlara yönelik kampanyalar, sıfır kilometre Renault hayali kuran tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Fransız otomobil devi Renault, Türkiye'de en çok satan markaların başında geliyor. Hâl böyle olunca tüketicinin gözü kulağı, Renault tarafından gerçekleştirilen satış kampanyalarına çevrilmiş durumda.

Peki Renault'un ekim ayı boyunca geçerli kampanyaları neler? Bu içeriğimizde firmanın değerlendirilmesi gereken fırsatlarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Renault kampanyaları - Ekim 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Renault'un Ekim 2025 döneminde indirimli olarak sunacağı modellerden bir tanesi, Duster. Şirket, Duster'ın bazı versiyonlarında 50 bin TL indirim kampanyası düzenliyor. Üstelik hibrit motor tercih ederseniz 50 bin TL daha indirim yapılıyor. Ayrıca 1.780.000 TL liste fiyatı olan Duster Evolution Eco-G 100 hp, 1.575.000 TL'den satın alınabiliyor.

Megane ile Clio'da da benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Bu bağlamda; liste fiyatı 1.699.000 TL olan Megane Sedan Touch, 1.520.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Clio'da ise liste fiyatı 1.536.000 TL olan evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp versiyona 65 bin TL'ye kadar indirim fırsatı sunuluyor.

Renault, ticari araç modellerinde de bazı indirim kampanyaları uyguluyor. Renault Kangoo Multix Techno 1.3 TCe 130 bg versiyonda 300 bin TL'ye varan, Express Van Joy 1.5 Blue dCi 95 bg versiyonda ise 250 bin TL'ye varan indirim kampanyası mevcut.

Kredi kampanyası olan modeller:

Renault, ekim ayında sadece indirim kampanyası sunmuyor. Firmanın bu ay bazı kredi kampanyaları da bulunuyor. Bu kampanyalara yakından bakacak olursak:

Tüm binek otomobillerde 150.000 TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranıyla veriliyor.

Renault 5 E-tech modeli için 150.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla veriliyor. Bu otomobil için 200.000 TL krediyi 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranıyla da kullanabiliyorsunuz.

Tüm hafif ticari modeller ise 300.000 TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla sunuluyor. Buna ek olarak; 500.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 2,99 faiz seçeneği ile kullanılabiliyor.

Bu içeriğimizde bahsettiğimiz kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim. Eğer şu sıralar bir Renault almak ile ilgileniyorsanız satış merkezlerini ziyaret etmenizde fayda var.

Renault güncel fiyat listesi: