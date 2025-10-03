Ekim 2025 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Türkiye'de oldukça rekabetçi fiyatlar sunuyordu. Hatta bu durum, Tesla'nın Türkiye'de en çok elektrikli otomobil satan marka hâline gelmesini sağladı. Ancak birkaç ay önce yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi,** Tesla fiyatlarını uçurdu**.
Peki Tesla'nın Türkiye'de sattığı tek otomobil olan Model Y'nin güncel fiyatları nasıl? Bu içeriğimizde Tesla Model Y Ekim 2025 fiyat ve opsiyon listesine yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
Tesla fiyatları (Ekim 2025)
|Model
|Eylül Başlangıç Fiyatı
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Model Y
|2.305.500 TL
|2.305.500 TL
Tesla Model Y fiyatları (Ekim 2025):
|Versiyon
|Menzil
|Başlangıç Fiyatı
|Arkadan Çekiş
|500 km
|2.305.500 TL
|Long Range Arkadan Çekiş
|622 km
|3.225.240 TL
|Long Range Dört Çeker
|586 km
|3.998.400 TL
|Performance Dört Çeker
|580 km
|4.418.400 TL
Tesla Model Y opsiyon fiyatları (Ekim 2025):
|Opsiyon
|Fiyatı
|Paket
|20" Helix 2.0 Jantlar
|66.850 TL
|Long Range Arkadan Çekiş
|Özel Renk
|36.200 TL
|Tüm donanım seçenekleri
|Çeki Demiri
|40.380 TL
|Tüm donanım seçenekleri
|Siyah ve Beyaz İç Mekan
|36.200 TL
|Tüm donanım seçenekleri
|Geliştirilmiş Otopilot
|115.260 TL
|Tüm donanım seçenekleri
|Full-Self Driving Kabiliyeti
|228.480 TL
|Tüm donanım seçenekleri
Tesla Model Y ile ilgili detaylı bilgi için: