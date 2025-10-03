Tümü Webekno
Ekim 2025 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Tesla otomobil fiyatları, ÖTV düzenlemesi sonrası uçup gitti. Peki Tesla'nın Ekim 2025 fiyat listesi ne durumda? İşte Tesla Model Y güncel fiyatları ve opsiyonlar...

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Türkiye'de oldukça rekabetçi fiyatlar sunuyordu. Hatta bu durum, Tesla'nın Türkiye'de en çok elektrikli otomobil satan marka hâline gelmesini sağladı. Ancak birkaç ay önce yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi,** Tesla fiyatlarını uçurdu**.

Peki Tesla'nın Türkiye'de sattığı tek otomobil olan Model Y'nin güncel fiyatları nasıl? Bu içeriğimizde Tesla Model Y Ekim 2025 fiyat ve opsiyon listesine yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Tesla fiyatları (Ekim 2025)

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı
Model Y 2.305.500 TL 2.305.500 TL

Tesla Model Y fiyatları (Ekim 2025):

Tesla Model Y’nin Türkiye Fiyatına Bir Kez Daha Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatı

Versiyon Menzil Başlangıç Fiyatı
Arkadan Çekiş 500 km 2.305.500 TL
Long Range Arkadan Çekiş 622 km 3.225.240 TL
Long Range Dört Çeker 586 km 3.998.400 TL
Performance Dört Çeker 580 km 4.418.400 TL

Tesla Model Y opsiyon fiyatları (Ekim 2025):

Opsiyon Fiyatı Paket
20" Helix 2.0 Jantlar 66.850 TL Long Range Arkadan Çekiş
Özel Renk 36.200 TL Tüm donanım seçenekleri
Çeki Demiri 40.380 TL Tüm donanım seçenekleri
Siyah ve Beyaz İç Mekan 36.200 TL Tüm donanım seçenekleri
Geliştirilmiş Otopilot 115.260 TL Tüm donanım seçenekleri
Full-Self Driving Kabiliyeti 228.480 TL Tüm donanım seçenekleri

Tesla Model Y ile ilgili detaylı bilgi için:

Bugüne Kadarki En Yakışıklı ve En Modern Tesla: Yeni Model Y Fiyatı, Özellikleri ve Sipariş Detayları! Bugüne Kadarki En Yakışıklı ve En Modern Tesla: Yeni Model Y Fiyatı, Özellikleri ve Sipariş Detayları!
Tesla

