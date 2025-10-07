Ekim 2025 Togg Fiyat Listesi: T10F ve T10X Fiyatları Değişti mi?

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), geçtiğimiz ay itibarıyla T10F modelini piyasaya sürdü. Böylelikle Togg, piyasada iki modelle hizmet veriyor. Peki Togg otomobillerin güncel fiyatları ne durumda?
Bu içeriğimizde Togg T10F ile Togg T10X'in Ekim 2025 fiyat listelerine yakından bakacağız. Ayrıca otomobillerin opsiyon fiyatlarını da inceleyeceğiz. Fiyatları Togg'dan aldığımızı ve firma tarafından değişiklik yapıldığı zaman içeriğimizi güncelleyeceğimizi belirtelim.
Togg fiyatları (Ekim 2025)
|Model
|Eylül Başlangıç Fiyatı
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|T10X
|1.862.000 TL
|1.862.000 TL
|T10F
|1.878.000 TL
|1.878.000 TL
T10X fiyatları (Ekim 2025):
|Versiyon
|Menzil
|Fiyatı
|V1 RWD
|Standart Menzil (314 km)
|1.862.000 TL
|V1 RWD
|Uzun Menzil (523 km)
|2.172.000 TL
|V2 RWD
|Uzun Menzil (523 km)
|2.363.000 TL
|V2 4More
|468 km
|3.133.641 TL
T10X opsiyon fiyatları (Ekim 2025):
|Opsiyon
|Fiyatı
|Paket
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|50.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|25.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|22 kW AC Şarj Kapasitesi
|40.000 TL
|V1, V2
|Panoramik Cam Tavan
|65.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|65.000 TL
|V2
|Obsidiyen Tasarım Paketi
|100.000 TL
|V2 4More
T10F fiyatları (Ekim 2025):
|Versiyon
|Menzil
|Fiyatı
|V1 RWD
|Standart Menzil (350 km)
|1.878.000 TL
|V1 RWD
|Uzun Menzil (623 km)
|2.188.000 TL
|V2 RWD
|Uzun Menzil (623 km)
|2.363.000 TL
|V2 4More
|523 km
|3.133.641 TL
T10F opsiyon fiyatları (Ekim 2025):
|Opsiyon
|Fiyatı
|Paket
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|40.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|30.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Krem Renkte, Suni Deri Koltuklar
|50.000 TL
|V2
|Krem Renkte, Suni Deri Koltuklar
|66.000 TL
|V2 4More
|Panoramik Cam Tavan
|50.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|50.000 TL
|V2
|Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar
|50.000 TL
|V2