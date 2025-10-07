Tümü Webekno
Ekim 2025 Togg Fiyat Listesi: T10F ve T10X Fiyatları Değişti mi?

Togg fiyatları ne kadar? Togg T10X ve Togg T10F'e zam geldi mi? Sıfır kilometre Togg hayali kuranlar için Ekim 2025 güncel fiyat listelerini ve opsiyon fiyatlarını derledik.

Ekim 2025 Togg Fiyat Listesi: T10F ve T10X Fiyatları Değişti mi?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), geçtiğimiz ay itibarıyla T10F modelini piyasaya sürdü. Böylelikle Togg, piyasada iki modelle hizmet veriyor. Peki Togg otomobillerin güncel fiyatları ne durumda?

Bu içeriğimizde Togg T10F ile Togg T10X'in Ekim 2025 fiyat listelerine yakından bakacağız. Ayrıca otomobillerin opsiyon fiyatlarını da inceleyeceğiz. Fiyatları Togg'dan aldığımızı ve firma tarafından değişiklik yapıldığı zaman içeriğimizi güncelleyeceğimizi belirtelim.

Togg fiyatları (Ekim 2025)

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı
T10X 1.862.000 TL 1.862.000 TL
T10F 1.878.000 TL 1.878.000 TL

T10X fiyatları (Ekim 2025):

Başlıksız-1

Versiyon Menzil Fiyatı
V1 RWD Standart Menzil (314 km) 1.862.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.172.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.363.000 TL
V2 4More 468 km 3.133.641 TL

T10X opsiyon fiyatları (Ekim 2025):

Opsiyon Fiyatı Paket
19 İnç Jantlar 40.000 TL V1
Teknoloji ve Konfor Paketi 50.000 TL V1
Kış Paketi 25.000 TL V2
Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2
22 kW AC Şarj Kapasitesi 40.000 TL V1, V2
Panoramik Cam Tavan 65.000 TL V1, V2
Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL V2
Obsidiyen Tasarım Paketi 100.000 TL V2 4More
Togg T10X vs Togg T10F Karşılaştırması: Aralarında Ne Fark Var? Togg T10X vs Togg T10F Karşılaştırması: Aralarında Ne Fark Var?

T10F fiyatları (Ekim 2025):

Başlıksız-1

Versiyon Menzil Fiyatı
V1 RWD Standart Menzil (350 km) 1.878.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.188.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.363.000 TL
V2 4More 523 km 3.133.641 TL

T10F opsiyon fiyatları (Ekim 2025):

Opsiyon Fiyatı Paket
Teknoloji ve Konfor Paketi 40.000 TL V1
Kış Paketi 30.000 TL V2
Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2
19 İnç Jantlar 40.000 TL V1
Krem Renkte, Suni Deri Koltuklar 50.000 TL V2
Krem Renkte, Suni Deri Koltuklar 66.000 TL V2 4More
Panoramik Cam Tavan 50.000 TL V1, V2
Meridian Premium Ses Sistemi 50.000 TL V2
Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar 50.000 TL V2
Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık
Togg

