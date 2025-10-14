Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ekim 2025 Togg Kampanyaları: 1.500.000 TL'ye Kadar Kredi Var!

Togg'un ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel kampanyaları belli oldu. Şirket bu ay hem T10X hem de T10F için kredi kampanyası sunuyor. Yüzde 0 faizle Togg sahibi olmak mümkün. İşte detaylar...

Ekim 2025 Togg Kampanyaları: 1.500.000 TL'ye Kadar Kredi Var!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin Otomobili Girişi Grubu (Togg), Türkiye'de elektrikli otomobil satın almayı düşünen tüketicilerin değerlendirdikleri ilk marka oluyor. Zira şirket, T10X ve T10F modelleri için birbirinden iyi kampanyalar sunuyor. En büyük rakibi Tesla'da hiçbir kampanya yokken çok daha makul ödeme koşulları ile Togg sahibi olmak mümkün.

Peki Togg'un güncel kampanyaları ne durumda? Bu içeriğimizde Togg'un ekim ayı kampanyalarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Togg kampanyaları Ekim 2025

Başlıksız-1

Fiyat indirimi olan modeller:

Togg, T10X ve T10F modellerinde fiyat indirimi kampanyası sunmuyor. Ancak finansman desteğine ihtiyacınız varsa içeriğimizin bundan sonraki bölümünü dikkatle okumanız gerekiyor.

Togg kredi kampanyaları:

Togg T10F kredi kampanyası:

Başlıksız-1

Versiyon Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı
T10F V2 700.000 TL 12 ay – %0,00
T10F V2 1.000.000 TL 48 ay – %2,68
T10F V2 1.700.000 TL 48 ay – %2,73
T10F 4More 700.000 TL 12 ay – %0,00
T10F 4More 1.500.000 TL 36 ay – %2,69

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Togg T10F'in V2 ve 4More versiyonlarında dikkat çeken kampanyalar bulunuyor. Eğer peşinatınız varsa yepyeni Togg T10F'e 43.185 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabiliyorsunuz.

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10X kredi kampanyası:

Başlıksız-1

Versiyon Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı
T10X V2 700.000 TL 12 ay – %0,00
T10X V2 1.000.000 TL 48 ay – %2,68
T10X V2 1.700.000 TL 48 ay – %2,73
T10X 4More 700.000 TL 12 ay – %0,00
T10X 4More 1.500.000 TL 36 ay – %2,69

Togg, T10F için sunduğu finansman desteğinin aynısını Togg T10X için de sunuyor. Yine peşinatı tamamlayıp yüzde 2,68'den 1 milyon TL kredi kullanırsanız aylık taksit tutarınız 43.185 TL oluyor. Ayda 58.334 TL ödeme yapmayı ve 700 bin TL kredi kullanmak işinize gelirse 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi kullanabilirsiniz.

Togg güncel fiyat listesi için:

Ekim 2025 Togg Fiyat Listesi: T10F ve T10X Fiyatları Değişti mi? Ekim 2025 Togg Fiyat Listesi: T10F ve T10X Fiyatları Değişti mi?
Togg Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim