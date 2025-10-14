Ekim 2025 Togg Kampanyaları: 1.500.000 TL'ye Kadar Kredi Var!

Togg'un ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel kampanyaları belli oldu. Şirket bu ay hem T10X hem de T10F için kredi kampanyası sunuyor. Yüzde 0 faizle Togg sahibi olmak mümkün. İşte detaylar...

Türkiye'nin Otomobili Girişi Grubu (Togg), Türkiye'de elektrikli otomobil satın almayı düşünen tüketicilerin değerlendirdikleri ilk marka oluyor. Zira şirket, T10X ve T10F modelleri için birbirinden iyi kampanyalar sunuyor. En büyük rakibi Tesla'da hiçbir kampanya yokken çok daha makul ödeme koşulları ile Togg sahibi olmak mümkün.

Peki Togg'un güncel kampanyaları ne durumda? Bu içeriğimizde Togg'un ekim ayı kampanyalarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Togg kampanyaları Ekim 2025

Fiyat indirimi olan modeller:

Togg, T10X ve T10F modellerinde fiyat indirimi kampanyası sunmuyor. Ancak finansman desteğine ihtiyacınız varsa içeriğimizin bundan sonraki bölümünü dikkatle okumanız gerekiyor.

Togg kredi kampanyaları:

Togg T10F kredi kampanyası:

Versiyon Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı T10F V2 700.000 TL 12 ay – %0,00 T10F V2 1.000.000 TL 48 ay – %2,68 T10F V2 1.700.000 TL 48 ay – %2,73 T10F 4More 700.000 TL 12 ay – %0,00 T10F 4More 1.500.000 TL 36 ay – %2,69

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Togg T10F'in V2 ve 4More versiyonlarında dikkat çeken kampanyalar bulunuyor. Eğer peşinatınız varsa yepyeni Togg T10F'e 43.185 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabiliyorsunuz.

Togg T10X kredi kampanyası:

Versiyon Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı T10X V2 700.000 TL 12 ay – %0,00 T10X V2 1.000.000 TL 48 ay – %2,68 T10X V2 1.700.000 TL 48 ay – %2,73 T10X 4More 700.000 TL 12 ay – %0,00 T10X 4More 1.500.000 TL 36 ay – %2,69

Togg, T10F için sunduğu finansman desteğinin aynısını Togg T10X için de sunuyor. Yine peşinatı tamamlayıp yüzde 2,68'den 1 milyon TL kredi kullanırsanız aylık taksit tutarınız 43.185 TL oluyor. Ayda 58.334 TL ödeme yapmayı ve 700 bin TL kredi kullanmak işinize gelirse 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi kullanabilirsiniz.

