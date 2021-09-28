Twitter'da koronavirüs pandemisiyle ilgili yapılan komplo teorilerine bir yenisi daha eklendi. Bir kullanıcının yaptığı paylaşıma yağan yorumlar, olayın viral olmasına yol açarken, yapılan paylaşımların bazıları gerçekten de düşündürücüydü.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Detroit: Become Human isimli oyundaki Chole isimli bir robotun Twitter'da gerçekmiş gibi lanse edildiğinden ve insanların da buna inanarak, Chole için yaptıkları ciddi yorumlardan bahsetmiştik. Daha bu olayın etkisini üzerimizden atamamışken bu kez de farklı bir mesele Twitter'da gündem oldu. Koronavirüsle ilgili yapılan bir paylaşımı ciddiye alan kullanıcılar, nereye saldıracaklarını şaşırdılar...

10 binden daha az takipçiye sahip olan bir Twitter hesabı, geçtiğimiz saatlerde koronavirüse karşı tek silah olan aşı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, koronavirüs aşısı olanlarla ilgili yapılan bir testin sona erdiği, aşı olanların ekim ayı itibarıyla uzaktan kontrol edilebilecekleri ve hatta insanların aşı nedeniyle hayatlarını kaybedecekleri yazıyordu. İşte bu paylaşım, zaten komplo teorilerine inanmaya meyilli olan vatandaşların adeta çılgına dönmelerine yol açtı.

Söz konusu paylaşım şöyleydi

Test denemeleri bitti.

Aşılı olanlara sesleniyorum:

- Ekim ayından itibaren uzaktan kontrol edileceksiniz.

- Dijital sisteme bağlanacaksınız.

- Ekim ayından itibaren ölebilirsiniz.

- Beyin felci veya kalp krizi geçirebilirsiniz.

Not: Sokaklar ceset yığınları ile dolacak.

"Korkusuz" kullanıcı ismine sahip kişinin yaptığı bu paylaşım, binlerce beğeni ve retweet'e ek olarak, binden fazla yorum ve alıntı tweet şeklinde etkileşim aldı. Aklıselim insanlar paylaşımın yanlış olduğunu ve kaldırılması gerektiğini savunurken, meseleyi tiye alan ya da ciddiye alıp yanıtlayan kullanıcıların sayısı da hiç az değildi. Biz de sizler için, o paylaşımlardan bazılarını derledik.

İşte COVID-19 aşısıyla ilgili komplo teorisine yönelik yapılan bazı paylaşımlar