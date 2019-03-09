Toplama PC kurarken hangi ekran kartını seçeceğiniz konusunda ufak bir rehber niteliğindeki haberimizi sizlere sunuyoruz.

PC toplarken bütçenize uygun ve kaliteli bir ekran kartı bulmak kolay değil. Seçeceğiniz ekran kartının AMD veya Nvidia olması önemli değil, asıl önemli olan bu ekran kartlarını üreten Asus, Zotac veya MSI gibi düzinelerce markanın yine düzinelerce modellerinden hangisi olacağı. Biz de sizler için ekran kartı seçerken dikkat etmeniz gereken detayları bir araya getirdik.

Boyut ve bağlantı

Bazı insanlar ekran kartlarının daha büyük olmasının daha iyi performans vereceğini düşünse de bu pek doğru bir düşünce değil. Her ne kadar büyük ekran kartları daha fazla soğutma sağlasa da birçok bilgisayar kasası, bu büyüklükteki ekran kartlarını karşılayamıyor. Örnek olarak, Zotac'in Amp Extreme serisi ekran kartları oldukça büyük ve 3 ekstra slotu kaplıyor ve geri kalan 2 bitişik slotu da ekran kartının soğutucusu kapatıyor. Bu yüzden eğer sadece tek ekran kartı kullanıyorsanız ve büyük bir kasanız varsa, büyük ekran kartı sorun olmayabilir fakat küçük bir kasanız varsa ve birden fazla ekran kartı kullanacaksanız, daha küçük boyutlardaki modellere yoğunlaşmanızı tavsiye ederiz.

Cebinizi fazla zorlamayacak bir ekran kartı

Daha sonra bahsedeceğimiz havalı özelliklerde bir ekran kartı istemek tabi ki doğal fakat fiyat, bir ekran kartı alacağınız zaman en önemli detay haline geliyor. Aynı GPU'ya sahip ekran kartlarının çoğunun benzer özelliklerde olması ve aralarında uçuk fiyat farklarının olması, ekran kartı seçme sürecini donanım hakkında fazla bilgi sahibi olmayanlar için oldukça zorlaştırıyor. Bu nedenle Overclock edip yükseltebileceğiniz ucuz bir ekran kartı bulmanız fiyat açısından daha rahatlatıcı olacaktır.

İşlem hızı, soğutma ve ses

Overclock edilmiş ekran kartları, kartın fabrikadan çıkmış halinden daha iyi performans gösterir. Hatta overclock işlemi uygulanmış bir GTX 1660 Ti, RTX 2060'la aynı performansı veriyor. Yine de RTX 2060, GTX 1660 Ti'ın overclock edilmiş halinden daha iyi çalışır. Ayrıca burada bir de soğutma detayı var. Overclock edilmemiş bir RTX 2060'ta, o donanıma uygun şekilde soğutma mevcut ancak GTX 1660 Ti'ı overclock ettiğiniz zaman zorlanacağı için kendi soğutması yetersiz kalabilir ve ekstra soğutma eklemek zorunda kalabilirsiniz, ki bu da daha fazla ses demektir. İşlem hızı tabi ki önemli ancak donanımınızın uzun ömürlü olması için overclock etmeden size iyi bir performans sağlayacak bir ekran kartı seçmelisiniz.

Garanti ve teknik destek

Bazı kullanıcılar garanti çok önemli dese de sıfır alınan bir ekran kartının üst düzey bir hata vermesi çok nadir bir durum. Yine de ekran kartı seçerken işinizi sağlama almak için garanti konusunu da göz önünde bulundurmalısınız.

Onlarca ekran kartı modeli arasından hangisinin sizin için en iyi olacağını seçmek tabi ki zor. Ekran kartı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında ipuçları verdiğiniz yazımızın sonuna geldik. Daha fazlası için sitemizi takipte kalmayı unutmayın.