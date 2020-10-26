Nvidia'nın RTX serisiyle birlikte piyasaya sürdüğü, oyunların geleceği için büyük önem taşıyan DLSS ve DLSS 2.0 sistemleri nedir, nasıl çalışır sorularını cevapladık.

Nvidia’nın RTX serisiyle sunduğu birçok gelişmiş teknoloji bulunuyor. Bu teknolojiler arasında yer alan DLSS, oyunlara çağ atlatması beklenen, yapay zekâ ile görsel işleme tekniklerinde çığır açacak bir yapıya sahip. DLSS teknolojisinin siz ve sisteminiz fark etmeden oyunların kalitesini artırmak için hizmet ettiğini düşünmek bile oldukça fantastik bir his veriyor. Bir oyun oynuyorsunuz ve arka planda bir yapay zekâ, sizin için oyunu daha iyi hale getiriyor.

Anlaması karmaşık, kullanması heyecan verici ve oyunların geleceğini belirleyecek bir teknolojiden söz ediyoruz. Sizin için DLSS nedir, oyunlarda ne işe yarayacak, oyun geleceğini nasıl şekillendirecek, tüm detayları ile açıkladık.

DLSS nedir?

Yapay zekâ teknolojisi ile hayatımıza giren ve Machine Learning (Makine Öğrenimi) altyapısıyla çalışan DLSS'in açılımı "Deep Learning Super Sampling" yani "Derin Öğrenme Süper Örnekleme" anlamına geliyor. Hem İngilizce hem de Türkçe karşılığı kulağa karışık geliyor, bu nedenle biraz daha basitleştirelim.

DLSS, grafik işlemcisine yük olmadan, oynadığınız oyunun daha yüksek çözünürlüklü ve yapay görüntülerini oluşturuyor, bunun için de yapay zekâ ve makine öğrenimini kullanıyor. Bu algoritma, oynadığınız oyunun daha iyi çözünürlüklü haline benzer bir görüntü sunmak için sürekli öğreniyor ve kendini eğitiyor. Üstelik bunu yapmak için grafik kartını da çok fazla çalıştırmıyor, geliştirilmiş yapay görüntüleri kullanıyor.

Şimdi de bu durumu örnekleyerek anlatalım. 8K çözünürlüklü bir oyunu 4K çözünürlükle oynadığınızı hayal edin. DLSS algoritması, oyunun 4K’dan fazla çözünürlükle çalışabileceğini algılayarak, size 4K’nın üstünde bir çözünürlük sunmak için çalışmaya başlıyor. Oyunun çalışabileceği maksimum çözünürlüğe benzer bir görüntü sunarak, siz ve sisteminiz fark etmeden oyununuza daha yüksek yenileme hızı ve grafik kalitesi sunuyor.

DLSS, kare hızından ödün vermeden çok daha yüksek çözünürlüklü ve ayrıntılı nihai bir görüntü oluşturmak için, kenar yumuşatma gibi grafik tekniklerini de kullanır. Tüm bunlar, yalnızca RTX ekran kartlarında bulunan Nvidia’nın tensör çekirdekleri sayesinde mümkün. RTX 20 serisinde tensör çekirdeği bulunurken, RTX 30 serisinde ikinci nesil tensör çekirdeği bulunuyor.

DLSS’in avantajları neler?

Günümüz oyun piyasasında en çok dikkat edilen şeylerden biri olan grafik kalitesi için harekete geçen Nvidia, DLSS algoritması ile daha iyi görünen oyunlar oluşturmayı başardı. Oyunu düşük çözünürlükle oynarken, DLSS algoritması arka planda sisteminize hizmet ederek, daha yüksek çözünürlükte bir görüntü oluşturuyor ve sizin onu görmenizi sağlıyor. DLSS’in amacı, 1440p’de çalıştırdığınız oyunu 4K oynuyormuşsunuz gibi görüntü sunmak. DLSS 2.0 ise 4x çözünürlük sunarak, oyunu 1080p çalıştırarak 4K görüntü kalitesi sunar.

DLSS ile sunulan görüntülerde yapaylık hissi ve hatalar ortaya çıkabilir. Ancak DLSS’in hâlâ optimize edildiğini unutmamak gerek. Hatta Nvidia, DLSS’i önümüzdeki aylar hatta yıllar boyunca geliştirmeye devam edeceğini iddia ediyor. Eğer bu fantastik teknoloji doğru koşullarda kullanılırsa, oyunun orjinal görüntüsünü ve hissini etkilemeden önemli derecede performans artışı sağlayabilir.

İlk DLSS teknolojisi destekli oyunlardan Final Fantasy XV’de sadece 5 ila 15 FPS’lik bir iyileştirme söz konusu olsa da yeni güncellemeler sonrasında Wolfenstein: Youngblood, Deliver Us The Moon gibi oyunlarda görsel kalite değişmeden %50’nin üzerinde bir FPS artışı elde edildiği ve görüntü kalitesinde ciddi iyileştirmeler yaptığı bildirildi.

Nvidia’nın fantastik teknolojisi DLSS nasıl çalışıyor?

DLSS, bir oyunu daha düşük çözünürlükte oluşturmaya zorlar. Ardından yapay zekâ devreye girerek, oyunun daha yüksek çözünürlükte işlenmiş halini anlamaya çalışır. Bunu bazı kenar yumuşatma efektleri ve keskinleştirme kullanarak yapar. Daha sonra yüksek çözünürlüklerde bulunması gereken ayrıntılar ve görsel efektler, düşük çözünürlüğün üzerine eklenir. Sistem aslında oyunu düşük çözünürlüklü oynatır, ancak ekrana yüksek çözünürlüklü versiyonu yansır. Tüm bu süreç saliseler içerisinde gerçekleşir.

İşte bizim fantastik teknoloji diye adlandırma sebeplerimizden biri de bu. Hatta çok daha fantastiği DLSS 2.0'ın çıkmış olması. Nvidia, ilk DLSS sürümünde, yapay zekâyı manuel olarak eğitiyor ve belirli oyunlar için kullanılabilir hale getiriyordu. Ancak DLSS 2.0 ile yapay zekânın her oyun için eğitilmesine gerek kalmadı. DLSS’i, Nvidia’nın ekran görüntüsünü iyileştiren Ansel teknolojisinin gerçek zamanlı hali olarak da tanımlayabiliriz.

Nvidia’ya göre gelişimi bitmeyen DLSS, zamanla daha iyi olacak:

1080p’nin üstündeki çözünürlüklere ulaşamayan ve düşük kare hızı yaşayan oyuncular için harika teknoloji DLSS, Nvidia’ya göre yıllarca gelişimini sürdürecek ve oyun dünyasında yeni bir çağ açacak. DLSS’in artık Nvidia’nın her yeni ekran kartında etkin bir özellik olacağı düşünülüyor. Tahmin edilen kadar büyük bir etkisi bulunmasa da, performans üzerinde büyük bir etkiye sahip. Aslında DLSS teknolojisi düşük nesil ekran kartları için oldukça gerekli ancak maalesef ki en düşük RTX 2060 ve üst sürümlerinde destekleniyor. Yeni RTX 3000 ekran kartları ise DLSS’in gelecekte, sabit kare hızlarını korurken, grafik çözünürlüğünü 4K’nın üzerine çıkarmayı hedeflediğini aktarıyor.

DLSS 2.0, DLSS’in ilk sürümüne göre çok daha az yapaylık içeriyor ve daha stabil. Şu anda ışın izlemeyi destekleyen oyun sayısından bile az oyunu destekleyen DLSS 2.0 sistemi, yaklaşık 15 oyuna hitap ediyor. Ancak çok yakında gelecek güncellemede Cyberpunk 2077 ve Call of Duty: Black Ops Cold War gibi oyunlar da artık DLSS’i destekleyecek.

DLSS destekleyen ekran kartları:

Geforce RTX 3090 (20.583tl): 24GB, GDDR6X, 384bit.

24GB, GDDR6X, 384bit. Geforce RTX 3080 (10.410tl): 10GB, GDDR6X, 320

10GB, GDDR6X, 320 Geforce RTX 3070 (4.805tl): 8GB, GDDR6, 256bit.

8GB, GDDR6, 256bit. Geforce RTX 2080 Ti (13.246tl): 11GB, GDDR6, 352bit.

11GB, GDDR6, 352bit. Geforce RTX 2080 Super (10.657tl): 8GB, GDDR6, 256bit.

8GB, GDDR6, 256bit. Geforce RTX 2080 (9.255tl): 8GB, GDDR6, 256bit.

8GB, GDDR6, 256bit. Geforce RTX 2070 (6.108tl): 8GB, GDDR6, 256bit.

8GB, GDDR6, 256bit. Geforce RTX 2070 Super (6.296tl): 8GB, GDDR6, 256bit.

8GB, GDDR6, 256bit. Geforce RTX 2060 (3.775tl): 6GB, GDDR6, 192bit.

6GB, GDDR6, 192bit. Geforce RTX 2060 Super (5.631tl): 8GB, GDDR6, 256bit.

DLSS destekleyen oyunlar:

Mechwarrior 5: Mercenaries

Metro Exodus

Minecraft

Wolfenstein: Youngblood

Monster Hunter World

Final Fantasy XV

Battlefield 5

Control

Deliver Us the Moon

Fortnite

F1 2020

Shadow of the Tomb Raider

Death Stranding

Fear the Wolves

Darksiders 3

ARK: Survival Evolved

Atomic Heart

JX3

We Happy Few

Stormdrivers

Srious Sam 4: Planet Badass

Hitman 2

The Forge Arena

Nvidia’nın gelişen teknolojisi DLSS’in gelecekte desteklediği yüzlerce oyun olacağı şüphesiz. Bu teknoloji karşısında AMD’nin, yıllar içerisinde gelişmeyi sürdüren DLSS rakibi bir teknolojiyi piyasaya sürmesi de bekleniyor. İki büyük rakip arasında rekabet arttıkça bunlardan yararlanan oyuncular oluyor. Sizce iki büyük firmanın gelecekte sunacağı teknoloji ne olacak?