Ekran Süresini Verimli Hâle Getirin: Çocuklar İçin En İyi Eğitici Tablet Uygulamaları

Çocukların tablette geçirdiği süreyi çok daha verimli hâle getirmenizi sağlayan en iyi eğitici tablet uygulamalarını sizler için derledik.

Teknolojinin hayatımızın merkezine yerleştiği bu günlerde, çocuklarımızın tablet ve telefonlarla geçirdiği zamanı yönetmek ebeveynler için en kritik konulardan biri hâline geldi. Ekran süresini doğru ve verimli şekilde ayarlamak çocukların gelişimi için büyük önem taşıyor. Doğru yöntemi izlerseniz tabletleri ve telefonları çocuklarınız için yararlı araçlar hâline getirebilirsiniz.

Biz de bu içeriğimizde çocuklar için geliştirilen eğitici tablet uygulamalarını derledik. Bu uygulamalar, çocukların hem istedikleri gibi tabletlerde vakit geçirmesini sağlarken hem de onların becerilerini geliştirmesine katkı sağlıyor. Hiçbir yararı olmayan videolar izletmek yerine bu tarz uygulamalar kullanmak onlar için çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

Çocuklar için eğitici tablet uygulamaları

Khan Academy Kids

Kahoot! Kids

MentalUP Eğitici Zekâ Oyunları

Lingokids

ScratchJr

Otsimo

Khan Academy Kids

Tamamen ücretsiz ve reklamsız bir öğrenim platformu olan Khan Academy Kids, 2 ila 8 yaş arası çocuklar için adeta bir dijital okul niteliğinde. Kâr amacı gütmeyen bu uygulama, çocuklara matematik, okuma, yazma ve sosyal-duygusal öğrenme gibi konularda binlerce aktivite sunuyor? Ebeveynlerin, çocuklarının akademik ve sosyal becerilerini güvenli ve yapılandırılmış bir müfredatla geliştirmesini sağlamasıyla tercih edilebilecek bir platform. İngilizceye küçükken başlatmak konusunda da yardımcı olacak.

Kahoot! Kids

Çocukların hem eğlenip hem de kendini geliştirebileceği bir uygulama Kahoot. Okulda, evde veya başka herhangi bir yerde kullanılabilecek Kahoot, normalde her yaşa hitap etse de çocuklar için de bir uygulamaya sahip. Bu uygulama, özellikle 3-12 yaş arasındaki çocukların matematik, okuma-yazma ve diğer konularda becerilerini oyunlar yoluyla geliştirmesine olanak tanıyor.

MentalUP Eğitici Zeka Oyunları

Türkiye merkezli bir girişim olan MentalUP, çocukların bilişsel becerilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir beyin jimnastiği uygulaması. Kullanıcılar, bu uygulama sayesinde çocuklarının dikkat, hafıza, mantık, görsel ve sözel zeka gibi alanlarda gelişimini destekleyebilir. Yüzlerce farklı egzersize ulaşabiliyorsunuz.

Lingokids

Özellikle 2-8 yaş arasındaki çocuklar için "oynayarak öğrenme" mantığını benimseyen Lingokids, binlerce oyun, şarkı ve etkinlik sunarak çocukların dil öğrenmesine katkıda bulunuyor. Eğer İngilizce öğrenerek büyümesini sağlamak istiyorsanız Lingokids'e göz atmalısınız.

ScratchJr

Geleceğin dili olarak kabul edilen kodlamayı çocuklara sevdirmek için MIT (Massachusetts Institute of Technology) tarafından geliştirilen ScratchJr, 5-7 yaş grubuna hitap ediyor. Bu uygulama, çocukların okuma yazma bilmesine gerek kalmadan, görsel kod bloklarını birleştirerek kendi interaktif hikayelerini ve oyunlarını yaratmalarına olanak tanır.

Otsimo

Otsimo, Başlangıçta otizm spektrumundaki ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için geliştirilmiş olsa da günümüzde tüm okul öncesi çocuklar için değerli bir eğitim aracı haline geldiğini söyleyebiliriz. Konuşma terapisi, temel kavramlar, sosyal beceriler ve iletişim konularında 50'den fazla oyun sunuyor. Özellikle özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için kanıtlanmış öğrenme metotları sunarken, aynı zamanda tüm çocukların temel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ebeveynlere detaylı ilerleme raporları da sunarak çocuklarını takip etmelerine imkân tanır.