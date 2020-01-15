Ekran Yenileme Hızı ve Pil Tüketimi Nasıl Dengelenecek?

Akıllı telefonlarda son zamanlarda fazlasıyla gördüğümüz yüksek ekran yenileme hızı teknolojisi gün geçtikçe daha da ileri seviyelere çıkıyor ve daha yaygın hâle geliyor. Elbette her yenilikte olduğu gibi bunun da bazı handikapları var ve bunlardan en önemlisi pil ömrünü düşürecek olması. Peki akıllı telefon üreticileri, batarya ile yüksek ekran yenileme hızları arasındaki dengeyi nasıl sağlayacak?

2019 yılı, akıllı telefonlar için birçok yeniliğin yapıldığı önemli bir yıl olmuştu. Daha yüksek sayıda kameraların bulunduğu telefonları sıkça gördüğümüz dönemde en ilgi çekici özelliklerden biri de cihazların ekranlarına getirilen yüksek ekran yenileme hızları olmuştu. Daha önce gördüğümüz 60 Hz ve 75 Hz ekran yenileme hızlarının yanı sıra akıllı telefon üreticileri, daha yüksek ekran yenileme hızlarına ulaşmayı hedefledi ve amiral gemisi akıllı telefonlarının ekranlarında 90 Hz ekran yenileme hızı teknolojisini kullandı.

2020 senesindeyse akıllı telefon üreticileri, bu teknolojiyi çok daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyor ve cihazların ekranlarının yenileme hızlarını artırmak istiyor. Genellikle 120 Hz ekran yenileme hızlarına çıkmayı hedefleyen üreticileri gördüğümüz sektörde 144 Hz ekran yenileme hızına ulaşmayı başaran şirketler de var. Yüksek ekran yenileme hızı, ilgi çekici bir özellik olsa da bu teknolojinin pil ömrüne ciddi bir etkisi bulunuyor. Bugünkü yazımızda yüksek ekran yenileme hızlarının bataryaya olan etkisinden bahsedeceğiz.

Yüksek ekran yenileme hızı nedir? 120 Hz neden 60 Hz’den daha iyidir?

Ekran yenileme hızını, basitçe ekranınızın bir saniyede güncelleyebildiği görüntü olarak anlatabiliriz. Yani 60 Hz bir ekrana sahipseniz bu sayı, ekranın saniyede 60 kez güncellenebildiği anlamına geliyor. Özellikle bilgisayarlarda oyun oynayan kullanıcıların fazlasıyla dikkat ettiği yüksek ekran yenileme hızları, daha pürüzsüz ve yumuşak bir görüntü sunar.

Yukarıdaki görüntüden 240 Hz ekran yenileme hızının 60 Hz ekran yenileme hızından büyük farkı olduğunu net bir şekilde anlayabilirsiniz. Elbette şimdilik hiçbir üreticinin 240 Hz ekran yenileme hızına sahip ekran üretmek gibi bir planı yok fakat gelecekte bu hızlara ulaşabiliriz. 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran, standart 60 Hz ekranın sahip olduğunun iki katı kadar hızlı güncellenir ve görüntüler daha hızlı yenileneceğinden hem görüntü hem de performans olarak ekran daha iyi hâle gelir.

Yüksek ekran yenileme hızı, güç tüketimini ne kadar artırıyor?

Yüksek yenileme hızına sahip ekran kullanımı, tahmin edilebileceği üzere batarya kullanımını artırabiliyor ancak bu durum kişiden kişiye değişiklik de gösterebiliyor. Kimi akıllı telefon kullanıcıları telefonlarının ekranını yüksek ekran yenileme hızı moduna aldığında pil ömrünün fazlasıyla kısaldığını savunurken bazı kullanıcılar ise çok az bir değişiklik olduğunu belirtiyor.

OnePlus 7 Pro kullanıcılarının yaptığı bir testte, uçak modundaki akıllı telefon önce 60 Hz ekran yenileme hızında, sonra ise 90 Hz ekran yenileme hızında kullanılıyor. Test sonucunda söylenene göre OnePlus 7 Pro’nun güç tüketimi, ekranın 90 Hz yenileme hızı modu açıkken yüzde 25 oranında artış gösteriyor. Elbette bu durum, kişinin telefonu nasıl kullandığına ve cihazın arka planında güç tüketen uygulamalarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Yüksek ekran yenileme hızına sahip akıllı telefonların güç tüketimi nasıl kısıtlanabilir?

OnePlus gibi yüksek ekran yenileme hızına sahip akıllı telefonlar üretmeyi hedefleyen çoğu akıllı telefon üreticisi, bu duruma çare olması için kullanıcılara bazı seçenekler sunarak güç tüketimi tartışmalarına bir nokta koyabilmeyi sağlıyor. OnePlus, ürettiği akıllı telefonlarında ekran yenileme hızları arasında geçiş yapabilmenizi mümkün kılıyor. Telefonu yüksek ekran yenileme hızlarında kullanırken pil tüketiminden şikâyetçiyseniz, bu şekilde bir hamle ile telefonu standart 60 Hz ekran yenileme hızına düşürebiliyor ve güç tüketimini azaltabiliyorsunuz.

Elbette 120 Hz veya 144 Hz gibi yüksek ekran yenileme hızı teknolojileri henüz yeni olduğundan akıllı telefon üreticilerinin şu anda bataryaları dengeleyememiş gibi durması gayet normal. Gelecekte üreticiler, bu sorunun da üstesinden gelebilecek şekilde cihazlarının ekranlarını düzeltecek ve güç tüketimini kısıtlayacaktır.

Sizce yüksek ekran yenileme hızları akıllı telefonlar için gerekli bir teknoloji mi? Sizin cihazınızda 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran bulunsaydı pil ömrünüzü feda etme uğruna ekran yenileme hızını yüksek tutar mıydınız? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.