HomePod Yıllar Sonra Yenileniyor: Bu Defa Ekranlı Olacak

Apple'ın yeni HomePod modellerinde ekran bulunacak. Bu modellerden biri gelecek yıl gelecek.

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın yeni HomePod cihazları hakkında açıklamalarda bulundu. İddialara göre Apple, HomePod için iki yeni versiyon üzerinde çalışıyor ve bu modellerin üzerinde şimdi ekranlar bulunacak. Bu ekranlı modellerin biri de gelecek yıl ekranda piyasaya çıkacak.

Gelen bilgilere göre iki farklı HomePod modeli karşımıza çıkacak. Bu modellerden daha uygun fiyatlı olanı J490 kodlu model görece basit özelliklere sahip olacak. J595 kodlu HomePod ise robotik kola ve daha büyük bir ekrana sahip olacak. Her iki cihaz da Apple Intelligence desteğine sahip olacak ve homeOS işletim sistemiyle gelecek.

homeOS, tvOS ile birleşecek

Öte yandan yeni homeOS işletim sisteminin özünde yenilenmiş bir tvOS olacağı da iddia ediliyor. Apple'ın gelecekte iki işletim sistemini birleştirerek tek bir işletim sistemi sunması bekleniyor. Apple bir süredir her iki işletim sistemini de geliştiriyor ve yeni özellikler ekliyor.

Daha alt seviye olan HomePod versiyonu hakkında daha önce de açıklamalarla karşılaşmıştık. Bu cihazlarda Apple Intelligence desteği için A18 çip, akıllı ekran, FaceTime için kamera ve el hareketlerini tanıma gibi özellikler yer alıyor.

Öte yandan robotik kola sahip olan modelin fiyatının 1000 doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu iki akıllı ürün ile birlikte Apple ıntelligence ev ortamında da kullanılmaya başlanmış olacak. Bu cihazlar Takvim, Notlar gibi uygulamaları da çalıştıracak.