Apple, HomePod Beta Güncellemesini İptal Etti: İşte Sebebi

Apple, HomePod için yayımladığı beta güncellemesini kısa sürede geri çekme kararı aldı.

Apple, HomePod cihazının yazılımını dün yaptığı güncelleme ile birlikte yenilemişti. HomePod 18.1 beta 2, herhangi bir yeni özellik sunmadan gelmişti. Güncelleme bugün geriye alındı. Bunun sebebi ise bazı kullanıcıların cihazlarının güncelleme sonrası kullanılamaz hâle gelmiş olması.

Apple'ın HomePod yazılımına yeni bir özellik uzun zamandır gelmese de Apple, güvenlik ve uyumluluk gibi nedenlerden dolayı güncellemeler yapmaya devam ediyor. Bu güncellemelerden biri de HomePod 18.1 betası olmuştu. Güncellemenin ardından, 22J5552d kurulumu kullanımdan kaldırılmış oldu. Bazı kullanıcılar, bu güncellemenin ardından HomePod cihazların tuğlaya dönüştüğünden şikâyet ediyordu.

18.1 beta 1 yeniden indirilebilecek

HomePod 18.1 beta 2'de yaşanan sorundan dolayı bu güncelleme iptal edilirken, güncellemeyi yapmış olanlar da 18.1 beta 1 versiyonu yeniden indirip kurabilecekler. Yeni bir özellik gelmediğini de göz önüne alırsak beta 2'ye geçmenin şu an için herhangi bir faydası da görülmüyor.

HomePod cihazların tuğlaya dönüşmesi durumunda ise cihazın alt kısmında bulunan özel bağlantı girişi sayesinde yazılımı güncelleyebilmek mümkün oluyor. HomePod aynı zamanda tvOS da kullandığı için kablosuz bağlantı ile de belirli prosedürler izlenerek içerikler güncellenebiliyor. Öte yandan Apple, bu alternatif çözüm önerilerini henüz doğrulamış değil ve cihazın garantisini bozma riski bulunuyor.