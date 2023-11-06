EKSA'nın ses kalitesi ve doğruluğu ile sizi beğeni toplayan yeni kulaklığı EKSA E900 Pro elimizde. Kulaklığı yaklaşık 1 hafta boyunca inceledim ve deneyimlerimi size bu içerikte aktaracağım.

Sıcak yaz günleri artık geride kaldı ve evlerimizde daha sık vakit geçireceğiz. Bunu yaparken de pek çoğumuz sık sık arkadaşlarla birlikte bilgisayar oyunlarına ağırlık verecek. Elbette bunun için sağlam bir oyuncu kulaklığının da olması gerekiyor. Uzun süreli oyun maratonlarında kulağınızı çok fazla sıkmayacak, terletmeyecek, sesinizi arkadaşlarınıza ulaştıracak mikrofonu iyi olan ve tabi güzel de görünen bir oyuncu kulaklığına ihtiyaç var.

Bugün, yukarıda söylediğimiz konularda son derece iddialı olan bir kulaklığı inceleyeceğiz. Ülkemizde gitgide daha sık popüler olmaya başlayan, EKSA'nın E900 Pro modelini masaya yatırıyoruz. Fiyat-performans ürünleriyle bilinen EKSA, bu modelde de cüzdan dostu bir fiyat etiketine sahip. E900 Pro'nun ses performansı, tasarımı ve sunduğu ek özelliklerle neler yapabileceğine birlikte bakalım.

EKSA E900 Pro'nun ses kalitesine dair ilk izlenimlerime göz atalım: Fiyatına göre neler sunuyor?

EKSA E900 Pro, öncelikle 50 milimetrelik dinamik sürücüleriyle dikkat çekiyor. Oyun sırasında düşmanın adımlarını duymaktan, en sevdiğiniz şarkıların detaylarına kadar geniş bir ses yelpazesi sunuyor. Kendi deneyimlerime dayanarak söylüyorum ki, E900 Pro'nun ses seviyesi oldukça tatmin edici. Oyun oynarken etkileyici bir sürükleyicilik sağlarken, müzik dinlerken de tüm frekans aralıklarını dengeli bir şekilde işitiyorum.

7.1 Surround Sound ile gelen EKSA E900 Pro ile oynadığınız oyunda sesin nereden geldiğini sanki gözünüzün önünde bir navigasyon beliriyor gibi hissedebileceksiniz. Bu konuda çok hassas olan kulaklığın müzik dinleme keyfine de keyif kattığını söylemem gerekiyor.

EKSA E900 Pro, bass ve tiz performansıyla nasıl bir deneyim sunuyor?

Bass konusunda söyleyebileceğim şey, E900 Pro'nun güçlü ve net bass sesler vaat ettiği. Yüksek ses seviyelerinde bile boğucu olmayan basslar, özellikle bass ağırlıklı parçaları dinlerken keyif veriyor.

Tiz performansına gelince; tiz seslerin berraklığı ve ayırt edilebilirliği gayet başarılı. Yani genel anlamda E900 Pro, hem müzik dinleme hem de oyun oynama ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir ses deneyimi sunuyor.

EKSA E900 Pro'nun gürültü izolasyonu ve mikrofon kalitesi nasıl?

E900 Pro'nun bu konuda da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Pasif gürültü izolasyonu sağlayan kalın kulak yastıkları, dışarıdan gelen sesleri büyük oranda engelliyor. Siz bir şeylerle ilgilenirken dışarıdaki sesi almıyorsunuz, ancak kulaklığın ses seviyesi çok yüksek olduğu için yüksek seslerde dışarıya sesin çıktığını söylemek gerekiyor. Yani bulunduğunuz ortamda sizin dışınızda başka birileri de varsa bu konuda rahatsız olabilirler.

Dahili mikrofonu ise oldukça net. Hem oyun içi iletişimde hem de konferans görüşmelerinde, sesimi karşı tarafa berrak bir şekilde ilettiğini testlerim sırasında gözlemledim. Ayrıca mikrofonun çıkarılabilir olması, kulaklığı dışarıda kullanmak istediğinizde de büyük bir avantaj sunuyor.

Biraz da EKSA E900 Pro'nun tasarımı ve konforu hakkında konuşalım.

Tasarım olarak E900 Pro, hem şık hem de ergonomik. Hafif yapısı ve baş üstündeki ayarlanabilir bandı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlıyor. Özellikle kulaklık yastıklarının yumuşaklığı, kulağa baskı yapmadan uzun oyun seanslarını konforlu kılıyor.

EKSA E900 Pro'nun kutusundan neler çıkıyor?

EKSA E900 Pro, kablolu bir kulaklık, ancak bu konuda firma herkesi düşünmüş. Öncelikle kulaklığın Type-C girişi var. Ses aktarımı buradan sağlanıyor. Bilgisayara ise hem 3,5 mm jak girişi hem de USB seçenekli 2 farklı kabloyla bağlayabiliyorsunuz. Kulaklığın yanında rahat takılabilir mikrofon ve mikrofon yastığı geliyor. Elbette bu kulaklığı taşıdığınızda çizilme vs olmaması için kadife bir çantaya sahip olduğunu belirtelim.

Peki ya EKSA E900 Pro'nun dayanıklılığı ve ekstra özellikleri?

Bu kulaklığı diğer birçok kulaklıktan ayıran ekstra özelliklerden biri, çıkarılabilir mikrofonu. Bu sayede sadece müzik dinlemek istediğinizde mikrofonu çıkarabiliyor ve dışarı çıkarken de kullanabiliyorsunuz. Dayanıklılık açısından baktığımda ise E900 Pro'nun kaliteli malzemelerle üretildiğini ve sağlam bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim.

Toparlayalım: EKSA E900 Pro nasıl bir kulaklık?

Toparlamak gerekirse EKSA E900 Pro'nun tasarım olarak son derece şık, ses kalitesi olarak da sizi şaşırtacak bir kalitede olduğunu söyleyebilirim. Sesi yüksek seviyelerde açtığınızda sesin bir kısmı dışarı çıkıyor, bu sebeple özellikle ofis gibi kalabalık ortamlarda belki sorun yaratabilir, ancak bunun dışında elinize aldığınızda kaliteli bir hisle sizi memnun edeceğini düşünüyorum.

Kulaklık şu anda Aliexpress'te yüzde 54 indirimle satılıyor. Kulaklığın Türkiye fiyatı 1108 TL. Ayrıca EKSA'nın kendi sitesinde 50 dolarlık fiyat etiketine sahip EKSA E900 Pro'nun burada yüzde 20'lik indirimle 40 dolara düştüğünü belirtelim.