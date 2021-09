Bir Ekşi Sözlük Yazarının Enpara Hesabı Dolandırıldı

Bir Ekşi Sözlük yazarı, başına gelen talihsiz bir dolandırıcılık olayını gündeme taşıdı. Enpara hesabının dolandırıcılar tarafından ele geçirilip hesabından para çekildiğini söyleyen yazar, benzer durumların yaşanmaması için süreci detaylarıyla paylaştı.

Özellikle bankalardan gelmiş gibi görünen aramalar ve SMS'ler ile gerçekleşen dolandırıcılık olaylarıyla sık sık karşılaşıyoruz. Her ne kadar bilinen ve sık karşılaşılan bir durum olsa da anlık dalgınlıklarla herkesin benzer durumlar yaşama riski ne yazık ki var.

Ekşi Sözlük'te'i do what i must do' isimli yazarın da başına bu türden talihsiz bir dolandırıcılık olayı gelmiş. Telefonuna gelen ve Enpara'nın resmi sitesinin birebir aynısı olan bir linke yönlendiren bir SMS ile sahte site üzerinden bilgileri ile giriş yapan yazarın Enpara hesabına ulaşan dolandırıcılar, yazarın hesabından toplamda 2500 TL para çekilmiş.

Yöntem sık sık kullanılıyor:

Resmi sitelerin arayüzlerinin taklit edildiği bu dolandırıcılık yöntemi sık sık kullanılan bir yöntem. Dolandırıcılar bu sayede TC kimlik numarası ve şifre gibi gizli kalması gereken bilgilere erişim sağlayarak kişilerin hesaplarına giriş yapıyor ve ardından işlem gerçekleştiriyor.

Bu türden bir olayın mağduru olmamak için banka ya da herhangi bir resmi kurumdan gelmiş gibi görünen mesaj, e-posta ya da aramalar karşısında ekstra dikkatli olmak gerekiyor. Öncelikle gelen mesajın, aramanın ya da e-postanın söz konusu kurumun ya da şirketin resmi kaynağından geldiğinden emin olmalısınız.

Örneğin söz konusu olayda her ne kadar gelen bağlantı resmi Enpara sitesi gibi görünse de mesaj rastgele bir numaradan gelmiş. Benzer durumun bir e-posta yoluyla yaşandığı farklı bir senaryoda da genelde mail adreslerinin uzantıları resmi uzantılardan farklı oluyor Aynı şekilde aramalarda da genelde dolandırıcılar farklı numaralar kullanarak size ulaşmayı deniyor.

İkinci nokta ise SMS ya da e-posta yoluyla yönlendirildiğiniz sitelerin alan adını kontrol etmek. Böylece eğer ilk adımda dikkatsizliğiniz sonucu yanlış bir adım attıysanız bile ikinci adımda durumu fark edebilirsiniz.