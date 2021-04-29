İnternetin En Ünlü Kahkahasına Sahip 'El Risitas' Öldü

2014 yılında Reddit'e düşen kahkaha videosu ile dünya genelinde bilindik bir yüz haline gelen İspanyol komedyen El Risitas, hayatını kaybetti. Risitas, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu...

İspanya'nın sevilen komedyenlerinden olan Juan Joya Borja, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. El Risitas sahne adını kullanan komedyenin en önemli yanı, internet ortamının en bilindik kahkalarından bir tanesine sahip oluşuydu. Az önce fotoğrafını da göreceğiniz komedyenin nasıl güldüğünü, kendisini gördüğünüz an anlayacağınızı şimdiden söyleyebiliriz.

El Risitas'ı dünya genelinde üne kavuşması, 2007 yılında çekilen bir video ile mümkün olmuştu. Yıllar içerisinde başta İspanya'da olmak üzere çeşitli ülkelerde viral hale gelen video, 2014'te Reddit'e düşmüş ve böylelikle de dünya genelindeki herkes, Borja'nın gülüşünü hafızasına kazımıştı. İşte o isim artık, bu dünyada değil.

İşte internetin en ünlü kahkasına sahip El Risitas

İspanyol komedyen, aslında bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Hatta edinilen bilgilere göre bu ünlü isim Eylül 2020'den beri hastanedeydi ve iddialara göre de bir bacağı kesilmişti. İspanya yerel medyası, ünlü komedyenin artık çektiği acılara dayanamaz hale geldiğini yazıyor.

El Risitas'ı ünlü yapan video hakkında da birkaç kelam etmek gerekirse; o video, komedyenin 2007 yılında katıldığı bir TV programından alıntı. Herkesin hafızasına kazınan o kahkaların nedeni ise El Risitas'ın geçirdiği bir kazaydı. Bir restoranda dalgıçlık yaparken talihsiz bir kaza geçiren komedyen, bu konuyu anlatmaya çalışırken gülme krizine girmiş ve hemen aşağıda göreceğiniz kesitleri bize sunarak, internet ortamının daha eğlenceli bir yer haline gelmesini sağlamıştı.