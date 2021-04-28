2005 yılında çekilen ve internetin yaygınlaşması ile viral hale gelen bir fotoğraf, NFT haline getirildikten sonra tam 180 Ethereum'a alıcı buldu. Yanan bir binanın önünde gülen bir kız çocuğunu gösteren bu fotoğraf, NFT meraklılarının ağzını sulandırmayı başardı.

Geçtiğimiz haftalarda en çok konuştuğumuz meselelerin başında, "NFT"ler geliyordu. Değiştirilemez token olarak nitelendirebileceğimiz NFT'ler, dijital ortamda oluşturulan bir eserin Blockchain teknolojisi ile dijital ortamda imzalanmasını ve bunun da kripto paralar aracılığıyla satılmasını sağlıyorlardı. Son günlerde bu konu biraz unutulmuş olsa da Binance, dün yaptığı bir açıklama ile kendi NFT pazarını kuracağı duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından ise viral hale gelmiş olan bir görüntünün 430 bin dolara alıcı buluşu, NFT meraklılarının ağzını sulandırdı.

430 bin dolara alıcı bulan görüntünün öznesi konumundaki kişi, Zoe Roth isimli bir kadın. Bugün 21 yaşında olan Roth, bundan yıllar önce babasının çektiği bir fotoğraf ile dünya çapında bir üne ulaşmıştı. 2005 yılında çekilen bu fotoğrafta küçük bir kız çocuğu kameraya bakarak gülerken, fotoğrafın arka planında büyük bir yangın ve o yangına müdahale etmeye çalışan bir grup itfaiye eri bulunuyordu.

İşte NFT haline getirilen o fotoğraf

Roth ailesi, bu görüntüden para kazanmayı hiç düşünmemişti. Ancak şu bir gerçekti ki söz konusu görüntü, bugüne dek milyonlarca kullanıcı tarafından defalarca paylaşılmış ve onlarca internet şakasına konu olmuştu. Hal böyle olunca da viral fotoğrafı NFT haline getirmeye karar veren aile, NFT satışlarının yapıldığı bir açık artırma platformunda karşımıza çıktı. Aile, görüntünün en fazla 100 Ethereum karşılığında satın alınacağını düşünürken, beklenmedik bir olay yaşandı. "3fmusic" isimli bir kullanıcı, bu görüntüye tam 180 Ethereum vererek açık artırmanın kazananı oldu. Satın alma işlemi gerçekleştiği an 430 bin dolar anlamına gelen 180 Ethereum, şu sıralar 460 bin dolardan daha fazla ediyor...

Roth ailesi, bu NFT'yi kodlarken çok önemli bir işe imza attı. NFT'yi yalnızca bir kerelik satın alma işlemine göre değil de birden çok kez satın alınabilecek şekilde oluşturan Zoe ve babası, bundan sonra gerçekleşecek her satıştan da yüzde 10'luk kar alacak. Böylelikle 2005 yılından çekilmiş olan fotoğraf, bu aileye belki de yıllar boyunca para kazandırmaya devam edecek.