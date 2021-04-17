Yeni yıla girmemizle birlikte birçok altcoin değerini yüzlerce kat artırarak yatırımcılarına küçük çaplı bir servet kazandırdı. Bu içeriğimizdeyse 2021 yılına damgasını vurmuş 8 popüler altcoin'e ve gerçek hayattaki kullanım alanlarına yakından bakacağız.

2021 yılının en popüler yatırım aracı hiç şüphesiz kripto paralar oldu. Bu popülaritenin en büyük nedenininse son dönemde yaşanan boğa sezonu olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki bu dönemde pek çok altcoin, değerini onlarca, hatta yüzlerce kat artırarak yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.

Örneğin son dönemlerin en çok konuşulan altcoin'lerinden biri olan HOLO (HOT), yalnızca geçtiğimiz mart ayının sonunda yüzde 200'den fazla değer kazanmıştı. Peki, tüm bu coinleri bu kadar popüler yapan şey ne? Gelecek vadediyorlar mı yoksa yalnızca geçici bir popülariteden mi ibaretler? Gelin, bu yıla damgasını vuran 8 altcoin'e ve gerçek hayattaki kullanım alanlarına daha yakından göz atalım.

2021'e damga vuran coinler:

#1: Binance Coin (BNB)

#2: HOLO (HOT)

#3: Dent (DENT)

#4: Chiliz (CHZ)

#5: TRON (TRX)

#6: BitTorrent (BTT)

#7: VeChain (VET)

#8: FILECOIN (FIL)

#1: Binance Coin (BNB)

Market sıralaması : #3

: #3 Toplam arz : 170.532.785

: 170.532.785 Yazının yazıldığı tarih itibarıyla değeri : 581 $

: 581 $ 1 Ocak 2021'de yapılan 1000 TL'lik yatırımın şimdiki değeri : ~15.300 TL

: ~15.300 TL Kullanım alanları : Binance komisyonları, Binance Launchpad token satışları, Binance Decentralized Exchange (Merkeziyetsiz Borsa)

: Binance komisyonları, Binance Launchpad token satışları, Binance Decentralized Exchange (Merkeziyetsiz Borsa) Bulunduğu popüler borsalar : Binance, FTX, KuCoin, Gate.io

: Binance, FTX, KuCoin, Gate.io Güncel piyasa değeri: ~89,7 milyar dolar

En büyük kripto para borsalarından Binance'in kendi kripto para birimi olan BNB, marketin hızla büyüyen altcoin'lerinden biri. Arkasına dünyanın en büyük kripto para borsasının desteğini alan coin, Binance borsasında işlem yapmak ve ücret ödemek için kullanılabiliyor. Binance, kendi kripto para birimini desteklemek ve kullanıcıları teşvik etmek amacıyla işlemlerde BNB kullanan kişilere komisyon indirimi uyguluyor.

İlk kez Temmuz 2017'de ERC-20 token'ı olarak piyasaya sürülen Binance Coin, daha sonrasında Binance'in kendi blok zinciri Binance Chain üzerinde BEP2 olarak değiştirildi.

Gerçek hayattaki kullanım alanlarına baktığımızdaysa Binance Coin, bir al-sat aracı olmanın yanı sıra, Binance üzerinde alım-satım komisyon bedellerinin ödenmesinde ve Binance Launchpad tarafından gerçekleştirilen token satışlarında kullanılabilir.

Her gün daha fazla sayıda tedarikçi BNB'yi bir ödeme metodu olarak kabul ediyor ve yakında Binance'in Decentralized Exchange’inde (Merkeziyetsiz Borsa) kullanılacak. Binance, BNB coin'in kullanım alanlarını ileride genişletmeyi sürdüreceğini garanti ediyor.

#2: HOLO (HOT)

Market sıralaması : #44

: #44 Toplam arz : 177.619.433.541

: 177.619.433.541 Yazının yazıldığı tarih itibarıyla değeri : 0,019 $

: 0,019 $ 1 Ocak 2021'de yapılan 1000 TL'lik yatırımın şimdiki değeri : ~31.150 TL

: ~31.150 TL Kullanım alanları : Sosyal ağlar, tedarik zincirleri, oylama sistemleri, kamu kuruluşları

: Sosyal ağlar, tedarik zincirleri, oylama sistemleri, kamu kuruluşları Bulunduğu popüler borsalar : Binance, Uniswap (V2), Gate.io, Paribu, Bitci

: Binance, Uniswap (V2), Gate.io, Paribu, Bitci Güncel piyasa değeri: ~3,2 milyar dolar

Özellikle Türk yatırımcıların gözdesi olan Holo'ya (HOT) geçmeden önce bunun arkasında yatan Holochain ağını anlamamız gerekiyor. "Blokların Ötesinde" mottosunu kullanan Holochain, adında yer aldığı üzere bir blokzincir değil, aksine blokzincir teknolojisini daha da ileriye götürmeyi amaçlayan yeni bir zincir türüdür. Açık kaynak kodlu olan bu zincir, eşler arası (P2P) ağı kolaylaştıran bir yapı olarak da tanımlanabilir.

Özellikle Türk yatırımcıların gözdesi olan Holo (HOT) ise geliştiricilere merkeziyetsiz uygulamalar oluşturmaları için bir iskelet (framework) sunan Holochain sisteminin tanıtımını yapmak ve projeye kaynak yaratmak için ilk kez 2018 yılında, bir ICO (İlk Para Teklifi) çalışmasıyla ERC-20 token'ı olarak piyasaya sürüldü. İlk ICO'dan gelen 20 milyon dolarlık fon, Holochain altyapısının araştırma ve geliştirilmesi için kullanıldı ve proje bugünlere kadar geldi.

Kullanım alanlarına baktığımızdaysa Holochain, sosyal ağlardan tedarik zincirlerine, oylama sistemlerine ve çeşitli kamu kuruluşlarına kadar birçok alanda kullanılıyor. Token özelinde konuşmak gerekirse HOT, önü açık bir proje olsa da kısa vadede çok büyük bir yükseliş yaptığını unutmamak ve yeni bir yatırım yapmadan önce bunu dikkate almak gerekiyor.

#3: Dent (DENT)

Market sıralaması : #86

: #86 Toplam arz : 100.000.000.000

: 100.000.000.000 Yazının yazıldığı tarih itibarıyla değeri : 0,013 $

: 0,013 $ 1 Ocak 2021'de yapılan 1000 TL'lik yatırımın şimdiki değeri : ~68.400 TL

: ~68.400 TL Kullanım alanları : Mobil veri alım satımı

: Mobil veri alım satımı Bulunduğu popüler borsalar : Binance, KuCoin, Gate.io, Uniswap (V2)

: Binance, KuCoin, Gate.io, Uniswap (V2) Güncel piyasa değeri: ~1,1 milyar dolar

Son dönemlerin en gözde token'larından biri de geçtiğimiz mart ayının sonlarında ciddi bir yükseliş yaşayan Dent (DENT) oldu. Blokzincir üzerinde dünya çapında bir mobil veri platformu sunan Dent, genel anlamda kullanıcılara Ethereum ağı üzerinde mobil veri alım-satımı yapabilecekleri bir pazar sağlıyor.

Dent'in kullanım alanlarına baktığımızdaysa mobil verilerin satın alınması, satılması ve başkasına aktarılmasına izin vererek özgürleştirilmesinde büyük rol oynadığını görüyoruz. Borsada bir yatırım aracı olarak kullanmanın yanı sıra Dent ile kullanıcılar, mobil veri paketleri için ödeme alıp ödeme yapabiliyorlar. Projenin hedefiyse mobil veriyi eşler arasında kolayca alınıp satılabilecek bir emtiaya dönüştürmek.

#4: Chiliz (CHZ)

Market sıralaması : #45

: #45 Toplam arz : 8.888.888.888

: 8.888.888.888 Yazının yazıldığı tarih itibarıyla değeri : 0,53 $

: 0,53 $ 1 Ocak 2021'de yapılan 1000 TL'lik yatırımın şimdiki değeri : ~52.350 TL

: ~52.350 TL Kullanım alanları : Spor ve eğlence

: Spor ve eğlence Bulunduğu popüler borsalar : Binance, Huobi Global, KuCoin, Paribu

: Binance, Huobi Global, KuCoin, Paribu Güncel piyasa değeri: ~2,9 milyar dolar

Geçtiğimiz mart ayının başında değerini 10 kattan fazla artırarak adını çok daha geniş kitlelere duyuran Chiliz, genel olarak spor ve eğlence platformlarında kullanılan ve CHZ kısaltmasıyla adlandırılan bir dijital para birimi olarak biliniyor. Spesifik olarak Socios.com'un resmi kripto para birimi olarak kullanılan CHZ, kulüpler ile taraftar kitleleri arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor.

Chiliz token ile taraftarlar, tuttukları takımı desteklemenin ve takıma para kazandırmanın yanı sıra belirli konular üzerinde oy yetkisine sahip olabiliyor. Bu şekilde taraftarlar yalnızca pasif seyirci olmayı bırakıp kulübün aktif katılımcıları haline gelebiliyor.

Galatasaray, Paris Saint-Germain, Barcelona, Atlético Madrid, AS Roma, Juventus, West Ham ve Manchester City gibi birçok dev kulüple yapılan partnerlik anlaşmaları, Chiliz'in kripto para dünyasında yenilikçi ve önemli bir oyuncu olduğunu bizlere gösteriyor.

#5: TRON (TRX)

Market sıralaması : #16

: #16 Toplam arz : 100.850.743.812

: 100.850.743.812 Yazının yazıldığı tarih itibarıyla değeri : 0,135 $

: 0,135 $ 1 Ocak 2021'de yapılan 1000 TL'lik yatırımın şimdiki değeri : ~5.000 TL

: ~5.000 TL Kullanım alanları : Dijital eğlence sektörü

: Dijital eğlence sektörü Bulunduğu popüler borsalar : Binance, Huobi Global, Kraken, Bithumb Global, BitTurk

: Binance, Huobi Global, Kraken, Bithumb Global, BitTurk Güncel piyasa değeri: ~10,2 milyar dolar

TRON, dağıtılmış depolama teknolojisi ile ücretsiz, küresel bir dijital içerik eğlence sistemi oluşturmayı amaçlayan ve dijital içeriğin kolay ve uygun maliyetli bir şekilde paylaşılmasına olanak sağlayan, blokzincir tabanlı merkeziyetsiz bir platform olarak biliniyor. Bu ağ üzerinde kullanılan kripto para birimineyse TRX adı veriliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz TRON ağı, dünya üzerinde küresel bir dijital içerik eğlence sistemi oluşturmayı ve aracıları ortadan kaldırarak doğrudan tüketiciler ile içerik üreticileri buluşturmayı hedefliyor. Bu noktada TRX coin, borsada bir yatırım aracı olarak alınıp satılmanın yanı sıra, tüketiciler tarafından erişmek istedikleri içeriğin ücretini ödemek için kullanılabilir. Bu paralar daha sonra içerik üreticilerinin hesaplarına gider, burada diğer kripto para birimleriyle takas edilebilir veya blokzincir hizmetleri için ödeme yapmada kullanılabilir.

#6: BitTorrent (BTT)

Market sıralaması : #26

: #26 Toplam arz : 990.000.000.000

: 990.000.000.000 Yazının yazıldığı tarih itibarıyla değeri : 0,00813 $

: 0,00813 $ 1 Ocak 2021'de yapılan 1000 TL'lik yatırımın şimdiki değeri : ~27.800 TL

: ~27.800 TL Kullanım alanları : Dosya paylaşımı

: Dosya paylaşımı Bulunduğu popüler borsalar : Binance, Huobi Global, Bithumb Global, Paribu, Bitci

: Binance, Huobi Global, Bithumb Global, Paribu, Bitci Güncel piyasa değeri: ~5,1 milyar dolar

Dünyanın en büyük merkeziyetsiz dosya paylaşım platformlarından biri olan BitTorrent, 2018 yılında TRON blokzincir ağının yaratıcıları olan TRON Vakfı tarafından satın alınmıştı. Şu anda piyasada işlem gören BTT Token ise bu satışın ardından TRC-10 tabanlı bir token olarak piyasaya sürüldü.

BTT Token ile ekip, torrent'lemeye teşvikler eklemeyi, yavaş indirme hızı ve dosyaların zaman içerisinde azalan kullanılabilirliği gibi sorunları çözmeyi hedefliyor. Kullanıcılar, BTT satın alıp harcayarak dosya indirmelerine öncelikli erişim ve daha hızlı ağlara erişim gibi imkanlara sahip olurlar. Bu nedenle BTT, dosya talep edenler veya indirme hızlarını artırmak isteyenler tarafından satın alınıp harcanırken, sağlayıcılar da dosyaları sistemlerinde paylaşabilmek için BTT'ye ihtiyaç duyuyor.

#7: VeChain (VET)

Market sıralaması : #19

: #19 Toplam arz : 86.712.634.486

: 86.712.634.486 Yazının yazıldığı tarih itibarıyla değeri : 0,13 $

: 0,13 $ 1 Ocak 2021'de yapılan 1000 TL'lik yatırımın şimdiki değeri: 6.800 TL

6.800 TL Kullanım alanları : Gıda güvenliği, sahteciliği önleme, sağlık kayıtları, karbon emisyonu takibi

: Gıda güvenliği, sahteciliği önleme, sağlık kayıtları, karbon emisyonu takibi Bulunduğu popüler borsalar : Binance, KuCoin, Huobi Global, Gate.io

: Binance, KuCoin, Huobi Global, Gate.io Güncel piyasa değeri: ~9 milyar dolar

VeChain, tedarik zinciri yönetimi ve iş süreçlerini geliştirmek için tasarlanan bir blokzincir platformudur. Başlangıçta gerçek hayattaki bir ürünün sahte olup olmadığını belirlemek ve taklitleri önlemek için tasarlandı. Amacı, dağıtık defter teknolojisini (DLT) kullanarak karmaşık tedarik zincirleri için yukarıda bahsedilen süreçleri ve bilgi akışını kolaylaştırmaktır.

Kullanım alanlarına baktığımızdaysa VeChain, gıda güvenliğinden sahtecilik engellemeye, sağlık kaydı sistemlerine ve karbon emisyonunu takip etmeye kadar birçok farklı alanda kullanıldığını görebiliyoruz. Projenin arkasındaki ekip, VeChain ağı üzerindeki işlem ücretlerini düşürerek blokzinciri kullanmanın maliyetini azaltmayı planlıyor.

#8: Filecoin (FIL)

Market sıralaması : #14

: #14 Toplam arz : 66.246.581

: 66.246.581 Yazının yazıldığı tarih itibarıyla değeri : 167 $

: 167 $ 1 Ocak 2021'de yapılan 1000 TL'lik yatırımın şimdiki değeri : ~7.500 TL

: ~7.500 TL Kullanım alanları : Depolama sistemleri, DeFi uygulamaları, merkeziyetsiz video uygulamaları

: Depolama sistemleri, DeFi uygulamaları, merkeziyetsiz video uygulamaları Bulunduğu popüler borsalar : Binance, Huobi Global, Coinbase Pro, Kraken,

: Binance, Huobi Global, Coinbase Pro, Kraken, Güncel piyasa değeri: ~11,2 milyar dolar

10 milyar doları aşan piyasa değeriyle marketin en önemli coin'lerinden biri olan Filecoin (FIL), blokzincir teknolojisini kullanan, merkeziyetsiz ve eşler arası (P2P) bir dijital depolama ağıdır. Bu protokol üzerinde isteyen herkes bilgisayarındaki yedek depolama alanını kiralayabilir, aynı şekilde ağ üzerinden herkes depolama alanı satın alabilir. Bu sayede önemli verileri tek bir şirkete emanet etmek yerine bölmek ve dünyanın dört bir yanındaki farklı bilgisayarlarda saklamak mümkün hale gelir.

Kullanıcılar, bu ağ üzerinde kaynaklarını paylaşmaları karşılığında FIL coin ile ödüllendirilir. Filecoin ağı üzerinde tüketici depolama uygulamaları, merkeziyetsiz video uygulamaları, DeFi uygulamaları ve depolama için DApp'lerin geliştirilmesi mümkündür.

Bu yıla damgasını vuran popüler altcoin'leri incelediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Yazımızı noktalamadan önce bu içeriğin yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını, bu coin'lere yatırım yapmadan önce daha fazla araştırma yapmanız gerektiğini belirtelim. Son olarak incelememizi istediğiniz farklı coin'leri yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.