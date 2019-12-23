Elleri Yıkamanın Önemini Gözler Önüne Seren İğrenç Deney

Discovery Elementary School’da görev yapan Jaralee An Metcalfe, el yıkamanın önemini göstermek için ilginç bir deney yaptı. Yapılan bu deneyde 5 farklı ekmek dilimi, farklı koşullarda işlem gördükten sonra poşetlerin içine konularak muhafaza edildi. Ortaya çıkan sonuçlar ise şaşırtıcı.

2014 yılında anaokulu öğretmeni Courtney Lee Simpson, sınıfındaki çocuklara el yıkamanın önemini göstermek için ekmek parçalarını içeren oldukça açık bir deney uygulamıştı. Şimdiyse Discovery Elementary School’da görev yapan Jaralee An Metcalfe, el dezenfektanı ve okul bilgisayarlarını da içeren çok benzer bir deneye imza attı.

Yapılan bu deneyde 5 farklı poşetin içerisine yerleştirilmiş ekmek parçaları bulunuyor. Birbirlerinden farklı olarak hem temiz hem de kirli ellerle dokunulmuş olan bu ekmekler, daha sonraki süreçte neler olacağını görmek için birer poşetin içine konularak saklanıyor. Yapılan deneyin sonuçları ise gerçekten şaşırtıcı.

Elde edilen sonuçlar, elleri yıkamanın ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor:

Birinci deneyde olduğu gibi ilk poşet, temiz bir ekmek parçasını içeren kontrol örneğiydi. İkinci poşette, kirli ellerle çocuklar tarafından dokunulan ve çok fazla küflenen bir ekmek parçası bulunuyor. Üçüncü poşet ise sabun ve suyla yıkanmış ellerle dokunulmuş olan ekmek parçasını içeriyor. Dördüncü poşet, el dezenfektanı kullananların dokunduğu ekmeği, sonuncu poşet ise okul bilgisayarlarına sürülen ve oldukça fazla miktarda küf içeren bir ekmek parçasını barındırıyor.

Farklı ellerle dokunulan ekmekler, poşetin içerisinde bir süre bekletildi. Bu bekleme sürecinin ardından elde edilen sonuçlar ise hiç iç açıcı görünmüyor. Deneyi yapan Metfalce, ayrıca bilgisayarların normal olarak dezenfekte edildiğini ancak deney nedeniyle o gün temizlenmediğini de belirtiyor.

Deney poşeti 1: Bilgisayarlar ile temas ettirilmiş ekmek

Deney Poşeti 2: Kontrol poşeti (temiz ve dokunulmamış)

Deney Poşeti 3: Kirli ellerle dokunulmuş ekmek

Deney Poşeti 4: Su ve sabunla temizlenmiş ellerle dokunulmuş ekmek

Deney Poşeti 5: El dezenfektanı ile temizlenmiş ellerle dokunulmuş ekmek

Yapılan bu deney, el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle çocuk yaşlarda kazanılması gereken bu alışkanlık, hayatın geri kalan dönemlerinde de sağlıklı bir yaşamın temellerini atıyor.