Elazığ'daki Depremin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı (Video)

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Mobese kameraları aracılığıyla elde edilen görüntüler, sarsıntının ne denli büyük olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Görüntülerde, deprem anında vatandaşlarımızın yaşadığı panik de gözlerden kaçmıyor.

Geçtiğimiz cuma günü Türkiye, Doğu Anadolu bölgesinden gelen bir haberle sarsıldı. Akşam 20:55 sularında Elazığ Sivrice'de gerçekleşen deprem, tüm Türkiye'nin hem büyük bir yasa boğulmasına hem de deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmesine neden oldu. 6.8 büyüklüğündeki deprem, Elazığ ve Malatya'daki bazı binaların yıkılmasına neden olurken onlarca canımız da enkaz altında kaldı.

Türkiye'yi sarsan deprem nedeniyle enkaz altında kalan 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. "Deprem değil binalar öldürür." sözünün bir kez daha canlı şahitleri olduğumuz depremde, yıkılan binaların ya çürük raporlu ya da önceki depremlerde ağır hasar görmüş olması da uzmanların dikkatinden kaçmadı. Şimdiyse o kuvvetli sarsıntı anında yaşanan dehşeti gösteren, yeni görüntüler ortaya çıktı.

6.8 büyüklüğündeki deprem, Türkiye koşullarında elbette küçümsenemez. Bu durum, sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntülerde de açıkça gözler önüne seriliyor. Sarsıntının başlamasıyla birlikte bazı binaların yıkılması ve bölge halkının yaşadığı telaş, tüm çıplaklığıyla görülebiliyor.

Elazığ'daki deprem anını gösteren mobese görüntüleri

Mobese kameralarından elde edilen ve sonradan birleştirilen görüntülerin ilki, Elazığ merkezde bulunan Köfteciler Sokak'tan elde edilmiş. Söz konusu görüntüde hem bölgedeki esnafın hem de dolaşan ya da yemek yiyen vatandaşların yaşadığı korku açıkça görülebiliyor. İnsanların can havliyle bölgeden kaçışı, deprem anında neler yaşandığının en net göstergesi.

Videoda yer alan ikinci mobese görüntüsü ise depremin en çok etkilediği yerlerden bir tanesi olan Mustafa Paşa Mahallesi'nden geliyor. Bilindiği üzere bu mahalle, 6.8'lik deprem anında binaların yıkıldığı bir muhitti. Burada yapılan arama kurtarma çalışmalarında bazı vatandaşlarımız sağ olarak kurtarılırken kimi vatandaşlarımızı ise ne yazık ki kaybettik. Mobese kamerasına yansıyan görüntülerde de bir binanın yıkılmaya başladığı an açıkça görülebiliyor.

Yetkililer, yaşanan depremden sonra bölge halkının yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için çalışmalara başlandığını duyurdular. Yapılan açıklamalara göre Elazığ, kentsel dönüşüm projesine alınıp büyük bir hızla gerekli çalışmalar yapılacakmış. Ayrıca TOKİ eliyle de yeni binaların yapılması için çalışmaların başlatılacağı ifade ediliyor.