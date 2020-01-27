Son dönemde Orta Doğu ve Avrupa’da pek çok devlet kuruluşuna ve organizasyona yönelik siber saldırılar gerçekleştiriliyor. ABD ve İngiltere’den uzmanlara göre saldırıların arkasında Türkiye destekçisi hackerlar var.

Son dönemde sık sık siber saldırılar yaşanıyor. Bu saldırıların bir kısmına ülkemiz de hedef oluyor. Öte yandan ABD’li ve İngiliz uzmanlara göre bu saldırıların arkasında Türkiye’nin çıkarlarını gözeten bir grup bulunuyor.

İki İngiliz ve bir Amerikalı güvenlik uzmanı; en az 30 bakanlık, elçilik ve güvenlik sistemini hedef alan saldırıları inceledi. Reuters’a yaptıkları açıklamada ise saldırıların arkasında Türkiye’nin çıkarlarını düşünen, devlet destekli siber casusluk grubunun yer aldığını düşündüklerini söylediler.

Neden hackerların Türkiye destekçisi olduğu düşünülüyor?

Bu karara varmalarının ise 3 nedeni bulunuyor. Bunlardan ilki, saldırılarda kullanılan teknolojik altyapının daha önce Türkiye’den gelen saldırılardaki altyapıya benzemesi. İkinci neden ise saldırıların hedefinde yer alan kurumların Türkiye’nin ilgi alanında yer alması. Üçüncü neden olarak da saldırılara konu olan ve içeriği açıklanmayan bilgiler.

Yetkililer, saldırıların arkasında kimin olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Bununla beraber saldırıları yapan grupların aynı bilgisayarları, sunucuları ve altyapıyı kullandıkları düşünülüyor.

Türkiye iddiaları kabul etmedi:

İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama taleplerine cevap vermedi. Öte yandan yetkililer, Türkiye’nin de sık sık siber saldırılara maruz kaldığını söyledi. Yunan yetkililer e-postalarına yönelik bir saldırıdan haberdar olmadıklarını belirtirken Iraklı yetkililer de iddiaları yalanladı.

Konuyla ilgili görüşleri sorulan hiçbir istihbarat servisi, bir ülkeye ya da gruba yönelik suçlamada bulunmadı, hatta hiçbiri yorum dahi yapmadı. Yani uzmanların verdiği bilgiler teyit edilmiş değil. Batılı uzmanlara göre saldırılarda DNS Hijaking adı verilen yöntem kullanıldı. Bu yöntemde DNS adresleri değiştirilerek insanlar sahte sitelere yönlendiriliyor ve o siteler üzerinden kişilerin giriş bilgileri çalınıyor. Saldırıların 2018 yılının ilk günlerinde başladığı ifade ediliyor.

Herhangi bir devlet kurumundan ya da resmi organizasyondan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir hacker grubu da saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi. Bakalım bu konuda önümüzdeki günlerde nasıl gelişmeler yaşanacak.