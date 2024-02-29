Electronic Arts, yeni bir toplu işten çıkarma yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Electronic Arts, iş gücünün yüzde 5'ini daha azaltacak.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Electronic Arts, yeni bir toplu işten çıkarma yapacağını duyurdu. Bu kez gerçekleştirilecek toplu işten çıkarma, şirketin yüzde 5'lik bölümünü etkileyecek. Kabaca 650 kişinin daha işsiz kalacağından bahsediyoruz. Açık konuşmak gerekirse video oyun sektöründe büyük bir kriz var çünkü yapılan araştırmalara göre geçtiğimiz yıldan beri en az 16 bin 500 kişi, işinden oldu.

Electronic Arts'ın aldığı karar, şirketin yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası. Buna göre yeni işten çıkarma, şirketin çalışma mekanizmasını kolaylaştıracak. Yapılan açıklamalara göre 650 kişinin işten çıkartılma süreci, yılın ikinci çeyreğinde tamamlanacak.

Yeni bir Star Wars oyunu iptal edilecek

Edinilen bilgilere göre Electronic Arts'ın 650 kişiyi daha işten çıkarması, yeni bir Star Wars oyununun iptal edilmesine neden oldu. Nişsancı türündeki oyunla ilgili bilinen çok da bir şey yok ancak serinin zaten çok ünlü olduğunu, oyunseverlerin tamamı bilir.

Electronic Arts'ın toplu işten çıkarma kararı, CEO Andrew Wilson'ın personele gönderdiği bir not ile ortaya çıktı. Wilson tarafından yapılan açıklamaya göre maliyetlerin düşürülmesi, şirketin yeni fırsatlara daha fazla odaklanmasını sağlayacak.