Sony, PlayStation bölümünden 900 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Londra'daki bir stüdyonun tamamen kapanacağı ve Insomniac gibi stüdyoların da karardan etkileneceği de eklendi.

Teknoloji alanındaki işten çıkarmalar hızla devam ediyordu. Bundan en çok etkilenen sektörlerden biri de oyun sektörüydü. Öyle ki son birkaç ayda Riot Games’ten Xbox’a kadar birçok oyun şirketinden binlerce insan kovulmuştu. Bugün bunlara bir yenisi daha ekledi.

Sony, yaptığı bir açıklamayla Sony Interactive Entertainment’tan, yani PlayStation bölümünden 900 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bu sayı, şirketin dünya çapındaki iş gücünün %8’ine denk geliyor.

Naughty Dog ve Insomniac gibi şirketler etkilendi, Londra’daki stüdyo ise tamamen kapandı

PlayStation işten çıkarması, şirkete bağlı dev oyun stüdyolarına da yansıdı. Bunlar arasında The Last of Us ile tanıdığımız Naughty Dog, Spider-Man oyunlarıyla bildiğimiz Insomniac Games de yer alıyor. Ayrıca Guerilla Games ve Firesprite gibi diğer geliştiriciler de dahil. Bu stüdyolardan kaç kişinin etkilendiğini bilmiyoruz.

Ayrıca şirket, Londra’da bulunan stüdyosunu da tamamen kapatacağını ifade etti. Bu stüdyo, genel olarak PlayStation VR için oyunlar geliştiriyordu. İşten çıkarmanın dünya çapında olduğunu belirtelim. Yani Amerika’dan Japonya’ya kadar birçok ülkedeki çalışan işinden olacak.

PlayStation patronu Jim Ryan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bunun kendileri için zor bir karar olduğunu söylerken nedeniyle ilgili şunları ekledi: “Dikkatli bir değerlendirme ve birkaç ay süren tartışmanın sonrasında işi büyütmeye ve şirketi geliştirmeye devam etmek için böyle değişiklikler yapılmasına karar verildi. Yaptığımız işe bir bütün olarak bakmalı, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğine odaklanarak ilerlemeliydik.”

Toplu işten çıkarma hamlesi, Sony’nin PlayStation 5 satış hedeflerine ulaşamamasından ve bu nedenle hisselerinde düşüş yaşamasının ardından geliyor.

Bazı oyunlar da iptal edildi

Sony’nin resmî açıklamasına ek olarak ayrı bir açıklama da PlayStation Stüdyoları’nın başındaki isim Hermen Hulst’tan geldi. “PlayStation 5, 4. yılında ve biz de geri adım atıp işimizin neye ihtiyacı olduğuna bakmamız gereken bir aşamadayız.” diyen yönetici, çalışma şekillerini yeniden değerlendirip böyle bir karar aldıklarını söylerken bu kapsamda birden fazla oyunu iptal ettiklerini de ekledi.

Hults, hangi projelerin iptal edildiğini açıklamadı. Bu yüzden hangi oyunlar olduğunu söyleyemiyoruz. Ancak Londra stüdyosunun tamamen kapanması nedeniyle orada geliştirilen oyunları göremeyeceğimizi tahmin edebiliriz. Şirketin iptal edilen tüm oyunların isimlerini açıklayıp açıklamayacağı belli değil.