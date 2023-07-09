UFC 4'ün ardından Electronic Arts'ın bir sonraki oyuna ne gibi yenilikler getireceği ve nasıl geliştirmeler yapacağı merak ediliyordu. Bu soru işaretlerinin ortadan kalkacağı tarih belli oldu.

Birbirinden farklı spor dallarında yüksek bütçeli oyunlar üreten Electronic Arts, NBA ve NHL gibi oyunların yanında UFC serisiyle de büyük bir hayran kitlesini elinde tutuyor. Detaylı kariyer modundan çevrimiçi oyun modlarına, gerçekçi animasyonlarından kanama gibi detaylı fiziklere kadar birçok özelliğe sahip olan bu oyun serisi, en son UFC 4 ile karşımıza çıkmıştı.

Fakat UFC 4 her ne kadar 3’ün üzerine eklemiş ve mekaniklerini geliştirmiş olsa da diğer oyunlara göre sıra dışı bir etki yarattığını söyleyemiyoruz. Elbette bu, UFC 3’ün bir önceki oyunla arasındaki kalite farkından da kaynaklanıyor olabilir. Fakat UFC 5, UFC 4’ün tam “geçti geçecek” dediğimiz eşiğini atlamayı başarabilir.

Oyun eylül ayında tanıtılacak.

EA Sports UFC hesabından duyurulan gelişmede UFC 5’in önümüzdeki eylül ayında tanıtılacağı söyleniyor. Paylaşıma eklenen videoda da bu bilgi yer alıyor fakat oyunun oynanışına dair henüz bir bilgi veya görsel paylaşılmadı.

Altını çizmekte fayda var; bu tarih, oyunun çıkacağı değil, tanıtımının yapılacağı tarih. Ek olarak her ne kadar oyunun yeni nesil konsollara geleceğini bilsek de bilgisayar platformuna gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Zaten duyuru paylaşımının altında insanlar, bu konu hakkındaki endişelerini de dile getiriyorlar.



Sizin yeni UFC oyunundan beklentileriniz neler?