Dövize Endeksli TL Mevduatın Detayları Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazılı bir açıklama paylaşarak 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ ürününün devreye girdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamayla birlikte Türkiye’de yeni bir sistemin uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu. Dövize endeksli Türk Lirası mevduatı şeklinde anılan bu sistem kapsamında vatandaşların bankadaki TL varlığının mevduat kazancının kur artışından yüksek olması durumunda bu getiriyi elde edeceği, ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde olursa farkın doğrudan vatandaşa ödeneceğini vadediyordu.

Stopaj vergisinden muaf tutulacak bu kazancın vadedildiği sistemin detayları bugün paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazılı bir açıklama paylaşarak vatandaşları döviz dalgalanmalarından korumayı amaçlayan ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ ürününün devreye alındığını duyurdu.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklamaya göre Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için devreye alınan bir üründür.

Yeni sistem nasıl çalışacak?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat kapsamında gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranını kıyaslanacak , yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her gün saat 11.00'da USD (ABD doları) döviz alış kuru yayımlayacak.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark, müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

Kaç ay vadeli hesaplar açılabilecek?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat kapsamında açılacak hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vade ile açılabilecek. Bununla birlikte minimum faiz oranı olarak TCMB Politika Faiz Oranı uygulanacak.

Sisteme hangi bankalar katılacak?

Yeni sisteme hangi bankaların katıldığı/katılacağıyla ilgili bir açıklama bulunmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yalnızca sisteme isteyen her bankanın katılabileceğini belirtti.

Vadeden önce hesaptan para çekersem ne olacak?

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi drumunda hesap, vadesiz hesaba dönüşecek ve faiz hakkı ortadan kalkacak.

Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı.