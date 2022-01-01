Elektrik Mühendisleri Odası, Elektrik Zammına Dair Konuştu

2022 yılına girmemizden çok kısa bir süre sonra hem doğal gaz hem de elektriğe zam geleceği açıklandı. Bugünden itibaren uygulanmaya başlayan elektrik zammı için Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu da bazı açıklamalar yaptı.

Malumunuz, bizimle birlikte elektrik ve doğal gaz zamları da yeni yıla girdi. 2022 yılına girdikten çok kısa bir süre sonra elektriğe yüzde 130’a kadar, doğal gaza ise yüzde 25 zam yapılacağı duyuruldu. Bunun üzerine bugün Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu da bugünden itibaren uygulanacak olan elektrik tarifesine dair bazı açıklamalarda bulundu.

Enerji maliyetlerine uygulanan zamların ülkenin tüm ekonomisini etkileyip enflasyonun artmasına sebep olan bir durum olduğu kaydedilen açıklamada TRT Payı ve Enerji Fonu’nun kaldırılmasının yeterli olmadığına dikkat çekilirken, buna ek olarak KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi önerildi. Kurul ayrıca, Aralık 2021’de 150 kWh’lık tüketimim karşılığının 137,5 TL olduğunu belirtirken, bu faturanın Ocak 2022 itibariyle yüzde 50’lik bir zamla 206 TL’ye yükseldiğini aktardı.

Zamlar Türkiye'nin tüm ekonomisini olumsuz etkileyecek

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’nca yapılan açıklamada, yeni tarife sonrası 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları içinde tüketeceği öngörülen 230 kWh’lik enerjinin faturasına yüzde 73 civarında bir artışın yansıyacağının ve faturanın 364 TL’ye çıkacağının hesaplandığı belirtildi. İlk kademe sınırının mağduriyete sebep verecek derecede düşük tutulduğuna vurgu yapan Yönetim Kurulu, bunun da 230 kWh’ye yükseltilmesi gerektiğini aktardı. Kurulun "Sayıları çok az olan ve tüketimi 150 kWh'nın altında kalan ailelerin faturaları bile yarı yarıya artacakken, tüketimine bağlı olarak 150 kWh'nın üstüne çıkan aileler kademe kademe artan daha yüksek zam oranıyla karşı karşıya kalacaklar." ifadelerini kullandığı açıklama şu şekilde devam etti:

"EMO'nun hesaplamalarına göre, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için tüketeceği varsayılan 230 kWh'lik enerjinin faturası yüzde 73'lük artışla 211 TL'den 364 TL'ye yükseldi. Böylece tüketimi çok düşük olan konutlar için yüzde 50 olan zam oranı, standartta yakın tüketimi olan konutlar için yüzde 73'e yükseldi. Kış aylarında ısınma, yaz aylarında soğutma için de elektrik kullanan ortalama tüketimi daha yüksek olan konutlarda ise zam oranı, tüketim büyüklüğüne göre yükselecektir. Örneğin aylık tüketimi 450 kWh olan bir ailenin 412 TL olan aylık faturası yüzde 94 artarak, 800 TL'ye yükselecektir."

Öte yandan bu durumun tüm ekonomiyi olumsuz bir şekilde etkileyeceğini kaydeden kurul, "Bu nedenle enerjide, üretiminden başlayarak, tüketimine kadar tüm süreçler kamu yararı esasına göre yeniden planlanmalıdır. Özelleştirilen santralların kamulaştırılmasının yanında, kamunun düşük maliyetle üretim yapmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması gereklidir. Elektrik dağıtım bölgelerinin de kamulaştırılarak, merkezi planlama ilkelerine geri dönülmesiyle elektrik faturalarında gerçek anlamda bir denge oluşacaktır." şeklinde öneride bulundu.