2022 yılına girmemizle elektik ve doğal gaza zam gelmesi bir oldu. Uygulanan bu zamlara sosyal medyada #ZamYagmuruBasladı hashtagi altında çok sayıda tepki geldi.

2021 yılında uygulanan zamlardan yılmış herkes için 2022 yılının pek de parlak başladığı söylenemez. Daha önce de sizlerle paylaştığımız üzere 2022 yılı, oldukça can sıkan oranlarda zamları da beraberinde getirmiş; elektrik ve doğal gaz faturalarına yansıyacak olan zamlar 2021'in son gününe ait Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer almıştı.

Daha vatandaş akaryakıta yapılan zammı sindirememişken yeni yıla girer girmez elektriğe 130’a varan, doğal gaza ise yüzde 25 zam yapılacağının duyurulması üzerine sosyal medyadan gelen tepkiler de haliyle gecikmedi.

Elektriğe yüzde 130, doğal gaza yüzde 25 zam yapıldı

Alınan kararlara göre elektrikte meskenler için 150 kWh sınırı getirildi ve belirlenen bu miktarın altında kalan ve üstüne çıkan aboneler için farklı tarifeler üzerinden ücretlendirme uygulanacağı duyuruldu. Buna göre 150 kWh sınırının altında kalan kullanıcılar için fiyat 1,37 TL/kWh olarak belirlenirken, 150 kWh sınırını aşan tüketiciler için de fiyat 2,06 TL/kWh olarak kararlaştırıldı.

Öte yandan Botaş tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 2022 yılı için meskenlerde kullanılan doğal gaza yüzde 25, elektrik üretimi için tüketilen doğalgaza ise yüzde 15 zam uygulanacağı açıklandı. Açıklamaya göre diğer abonelere uygulanacak zam ise yüzde 50’nin üzerinde olacak.

İşte yılın ilk saatlerinde elektrik ve doğal gaza uygulanan zamlara sosyal medyadan gelen tepkiler