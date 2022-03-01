Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), Mart 2022 doğal gaz tarifesini açıkladı. Yapılan açıklamalarda konut ve sanayi kuruluşlarında tarife değişikliği olmadığı belirtildi. Ancak doğal gaz aracılığıyla elektrik üretimi yapan santrallere yüzde 18,3 zam yapıldı.

Ay sonu gelecek doğal gaz faturaları için her ay düzenli olarak tarife belirleyen Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), Mart 2022'de geçerli olacak tarifeyi açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, konut ve sanayi kuruluşları için aynı tarifenin uygulanacağı duyuruldu. Yani biz sıradan vatandaşlar ile sanayi kuruluşları mart ayında herhangi bir doğal gaz zammı ile karşılaşmayacağız.

Ancak doğal gazdan elektrik üreten santrallerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. BOTAŞ, bu tür santrallerin kullandığı doğal gaza yüzde 18,3 zam yapıldığını açıkladı. Buna göre 1000 metreküp doğal gaz kullanan bir santral, Mart 2022'de 7 bin 450 TL ödeme yapacak. Bu zam, bireysel vatandaşları doğrudan etkilemeyecek.

Mesken ve diğer sanayi kuruluşlarında tarife aynı kaldı

BOTAŞ'ın açıkladığı tarifeye baktığımızda mesken abonelerinin 1000 metreküp doğal gaz için ödeyeceği fiyatın mart ayında da 1.860 TL olacağını görüyoruz. Sanayi kuruluşları ise 1000 metreküp doğal gaza 6.300 TL ödeyecekler.

BOTAŞ, Mart 2022 tarifesi ile birlikte bazı veriler de yayınladı. Yayınlanan bu verilere baktığımızda Avrupa'daki 1000 metreküp doğal gaz hub fiyatının Aralık 2020'den sonra yüzde 384,54 arttığının ifade edildiğini görüyoruz. BOTAŞ'a göre brent petrol fiyatı ise Aralık 2020'den bu yana yüzde 64,66 oranında yükselmiş durumda.

Eğer sizler de BOTAŞ'ın Mart 2022 tarifesini incelemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak birkaç sayfalık sunuma göz atabilirsiniz.

Doğal gaz zammı, elektrik zammını tetikler mi?

BOTAŞ'ın açıklamış olduğu yeni tarife ile birlikte elektrik üretim maliyeti ciddi miktarda artmış olacak. Dolayısı ile söz konusu doğal gaz zammının ilerleyen dönemde biz vatandaşlara 'elektrik zammı' olarak yansıması olası görünüyor. Yine de bu konuda henüz hiçbir resmi açıklama bulunmadığını hatırlatalım.