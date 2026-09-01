Elektrikli Araçlarda Menzil Neden Düşer? Tek Nedeni Batarya Değil!

Elektrikli araçlarda menzil, kullanıcıların en çok dikkat ettiği detaylardan biri. Fakat menzil, sadece batarya kapasitesine değil; birçok faktöre göre değişiklik gösteriyor. Bu faktörler de araçların menzilini hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkiliyor.

Üstelik bu faktörlerin birkaçı bile bir araya geldiğinde araç menzilinin üzerindeki etki daha belirgin hale geliyor.

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Peki elektrikli araçların menzilini hangi faktörler etkiliyor?

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1. Batarya kapasitesi

Batarya kapasitesi, elektrikli aracın menzilini belirleyen temel unsurlardan biri. Elektrikli otomobillerde batarya kapasitesi kWh cinsinden ifade ediliyor ve bu sayı arttıkça bataryanın depolayabildiği enerji miktarı da artıyor. Bu nedenle daha büyük bataryaya sahip bir aracın daha uzun menzil sunması bekleniyor.

Ancak burada küçük bir ayrıntı var ki o da büyük bataryanın her zaman menzil garantisi olmadığı. Aracın ağırlığı, havayı ne kadar iyi yardığı ve kilometre başına ne kadar enerji tükettiği de işin içine giriyor.

2. Sürüş hızı

Aracınızın şehir içindeki tüketimini otoyolda da beklemek büyük bir hata olur. Çünkü hız yükseldikçe aracın karşılaştığı hava direnci ciddi şekilde artıyor ve mevcut hızı korumak için daha fazla enerji gerekiyor. Bu yüzden özellikle uzun yolda menzili korumak isterseniz daha dengeli bir hız kullanmalısınız.

3. Yolun eğimi

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Düz bir yolda giderken harcanan enerjiyle uzun bir yokuşu çıkarken harcanan enerjinin aynı olması beklenemez. Elektrikli araçlar, ağırlığını yer çekimine karşı yukarı taşımak için yokuş çıkarken daha fazla enerji harcıyor. Bu durum, eğimli yollarda yüksek tüketime sebep oluyor.

Peki yokuş aşağı?

İşte orada işler biraz değişiyor.Rejeneratif frenleme sistemi, araç yavaşlarken ortaya çıkan hareket enerjisinin bir bölümünü elektrik enerjisine çevirerek bataryaya geri gönderebiliyor. Fakat bu, yokuş çıkarken harcadığınız enerjinin tamamının geri geldiği anlamına gelmiyor.

4. Hava sıcaklığı

Elektrikli araçlar, genelde soğuk havayı pek sevmez. Bu yüzden menzili özellikle soğuk havalarda düşebiliyor. Düşük sıcaklıklar bataryanın çalışma koşullarını etkilerken aracın kabinini ısıtmak da ekstra enerji gerektiriyor. Özellikle kışın kısa mesafeli yolculuklarda bu durum daha fazla hissedilebilir.

Sıcak havalarda ise tam tersi bir durumdan bahsedemeyiz. Böyle havalarda ise klima ve bataryanın soğutulması enerji tüketimini artırabiliyor. Bu yüzden elektrikli bir otomobilin yaz ve kış aylarında aynı tüketim değerlerini göstermemesi oldukça normal. Ancak sıcaklığın menzili ne kadar etkilediği her araçta aynı sonucu vermez.

5. Sürüş tarzı

Aracın nasıl kullanıldığı da menzili etkileyen faktörler arasında. Özellikle aniden gaza basıp hızlanmalar, elektrik motorunun aniden yüksek güç üretmesini gerektirdiği için enerji tüketimini artırabiliyor. Bunun için daha akıcı ve sakin bir sürüş tercih etmek, tüketimi azaltmaya yardımcı olabilir.

Akıcı sürüşün avantajı ise burada devreye giriyor: Yavaşlarken rejeneratif frenleme sayesinde enerjinin tamamı olmasa da bir kısmı yeniden bataryaya aktarılabiliyor.

6. Lastikler ve lastik basıncı

Lastikler, aracın yolla temas eden noktası olduğundan menzil konusunda oldukça önemlidir. Çünkü yuvarlanma direnci doğrudan enerji tüketimini etkiliyor. Elektrikli araçlarda düşük yuvarlanma direncine sahip, araç için uygun lastiklerin kullanılıyor olması önemlidir.

Bunun yanında lastik basıncının düşük olması, yuvarlanma direncini artırarak tüketimi yükseltebilir. Lastik basıncını önerilen seviyede tutmak, enerji tüketimini dengeleyebilir.

7. Klima ve ısıtma

Elektrikli araçlarda klima ve ısıtma sistemi de bataryadan enerji kullanıyor. Özellikle soğuk havalarda kabini ısıtmak ve bataryayı uygun sıcaklıkta tutmak, menzilin azalmasına neden oluyor.

Sistem, ihtiyaç duyduğu enerjiyi elektrikli araçlarda bataryadan çekiyor. Özellikle soğuk havalarda aracın içini ısıtmak ve bataryayı uygun sıcaklıkta tutmak tüketimi artırabilir. Kışın aracınız destekliyorsa ön koşullandırma ile kabini ve bataryayı araç şarjdayken uygun sıcaklığa getirip işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

8. Aerodinamik yapı

Aracın aerodinamik yapısı, enerji tüketiminde ciddi bir fark yaratabiliyor. Daha iyi aerodinamik yapıya sahip araçlar, aynı hızı koruma için daha az enerji harcıyor.

Özellikle bisiklet taşıyıcı veya tavan bagajı gibi dışarıdan eklenen ekipmanlar, hava akışını bozdukları için yüksek hızlarda tüketimi artırabilirler.

9. Trafik ve kısa mesafeli kullanım

Şehir içindeki dur kalk trafikte elektrikli araçlar, yavaşlama sırasında rejeneratif frenleme sayesinde tüketilen enerjinin bir kısmını geri kazanabiliyorlar. Fakat kısa mesafeli yolculuklarda araç, sizi birkaç kilometre gitmeden önce kabini ve gerektiğinde bataryayı uygun sıcaklığa getirmek için enerji harcıyor.

Bu yüzden birkaç kilometre hareket edip durduğunuzda tüketim, beklediğinizden daha yüksek çıkabilir.