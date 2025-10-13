Tümü Webekno
Elektrikli Fiat Grande Panda Türkiye'de: İşte Hoşunuza Gidebilecek Fiyatı

Fiat, geçtiğimiz yıl tanıttığı Grande Panda'nın elektrikli versiyonunu Türkiye pazarına getirdi. Uygun bir fiyattan Türkiye'ye giriş yapan Grande Panda, tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Peki Fiat Grande Panda neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de en çok satan otomobil markalarının başında gelen Fiat'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, bugün düzenlediği bir lansmanla yeni otomobili Grande Panda'yı Türkiye'ye sunduğunu duyurdu. İlk aşamada sadece elektrikli versiyonu satılacak Fiat Grande Panda, ilerleyen dönemde hibrit motor seçeneği de sunacak.

Fiat Grande Panda, retro ile modern tasarım dillerini bir araya getiren, dikkat çekici bir otomobil. Fiat'ın ikonik Panda'sının tasarım dilini koruyan otomobil, ön kısımdaki LED destekli aydınlatma tarzı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Otomobilin arka kısmında ise yine LED'lerle desteklenmiş, gösterişli bir tasarım tercih edildi.

Karşınızda Fiat Grande Panda!

Başlıksız-1

Fiat Grande Panda'nın iç tasarımı da oldukça modern. Fiat'ın 3,99 metre uzunluğunda, 1,76 metre genişliğinde ve 1,58 metre yüksekliğinde olan kompakt otomobili, 10 inç tam dijital gösterge ekranına ev sahipliği yapıyor. Bilgi-eğlence ekranını orta konsolda taşıyan otomobil, eğlenceli bir iç mekân sunuyor.

Başlıksız-1

Gelelim kaput altına. Fiat Grande Panda'nın Türkiye'ye getirilen elektrikli versiyonu, 83 kW (113 HP) gücünde tek bir motordan güç alıyor. Otomobilin 44 kWh kapasiteli bataryası ise WLTP standartlarına göre 320 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu menzil değeri ile şehir içi kullanıma daha uygun diyebileceğimiz Grande Panda, şehirler arası yolculuklarda da fazla yormayacaktır.

Başlıksız-1

İlerleyen dönemlerde Türkiye'ye gelecek hibrit motorlu Fiat Grande Panda'da 1.2 litrelik 3 silindirli motor bulunacak. 100 HP gücündeki bu motor, 48V hafif hibrit ünite ile desteklenecek. Rejeneratif frenleme teknolojisi ile şarj edilecek bu sistem, yakıt tüketimini düşürüp, verimliliği artıracak.

Fiat Grande Panda Türkiye fiyatı:

Başlıksız-1

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
83 kW (113 HP), Elektrikli La Prima, Otomatik 1.399.000 TL

Yukarıdaki fiyat, Grande Panda'nın lansman özel fiyatı olarak açıklandı. Bu rakam, Fiat'ın yeni otomobilinin Türkiye'deki en ucuz ikinci elektrikli araba olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil ise 1.375.000 TL karşılığında satın alabileceğiniz Citroen e-C3.

Elektrikli Araba

