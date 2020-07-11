Otomobil tutkunlarının hayallerini süsleyen klasik araçlar vardır. Eğer ki bir otomobil tutkunuysanız hangi klasik otomobillerin elektrikli hale dönüştürülmesini isterdiniz? Aklınıza ilk seferde gelmiyorsa listelenmiş 5 araç bulunuyor.

Günümüzde otomobil üreticileri elektrikli otomobil üretimine giderek daha fazla ağırlık vermeye başladı. Bununla birlikte klasik otomobillerin tamamen elektrikli hale dönüştürülmesiyle ilgili tartışmalar bulunuyor. Bir taraf, orijinal güç aktarım mekanizması olmadan bu araçların bir klasik olmaktan çıkacağını söylerken diğer taraf elektrikli güç aktarımının klasik araçları müzelerde değil yollarda tutabileceğini söylüyor.

Elektrikli bir klasik araç, egzoz gazı çıkarmaz ya da yağ sızdırmaz. Çevreyi kirleten maddeler ve hidrokarbonlarda önemli ölçüde azalma yaşanır, özellikle bu araçların motorlarının ‘premium’ yakıtlarla çalışması için tasarlandığı düşünülürse. Ancak elektrikli hale dönüştürme tanımı gereği artık orijinalliği de kalmaz. Peki, bunun için en uygun araçlar hangileri? Automobile Mag, bunun için en uygun 5 adayı seçti.

Elektrikli hale getirilebilecek 5 klasik otomobil

Post-Bugeye Austin-Healey Sprite (1962 – 1971) / MG Midget (1962 – 1979)

Listedeki ilk araç BMC tarafından 305 bin 177 adet üretilmişti. Biraz ağır olsa da modern görünüşü sebebiyle günlük kullanıcılar için de oldukça ilgi çekici bir araç olabilir.

1966 – 1967 Dodge Charger

Klasik otomobilleri elektrikli hale çevirmede düşünülmesi gereken ilk modellerden bir tanesi olarak gösteriliyor. Bunun sebebi ise ilk nesil Dodge Charger’ın, şirketin türbinden gücünü alması için tasarladığı ilk model olması ve modern karşılıklarına göre çok daha hafif olması.

1972 – 1982 Fiat X1/9, 1982 – 1989 Bertone X1/9

Listedeki bir diğer hafif araç. Aracın 1974 modeli 875 kg iken 1989 modeli 957 kg ağırlığında. Bu tür hafif araçlara yerleştirilecek güçlü bataryalarla oldukça uzun menziller elde edilebilir.

1965 – 1969 Chevrolet Corvair

General Motors, aslında 1964 yılında Electrovair I adını verdiği bir prototip üretmişti ancak bu model hayata tutunmayı başaramadı. GM Heritage Center’da sergilenen Electrovair II’nun ise 115 beygir gücüne ve 64 ile 128 km’lik bir menzile sahip.

1974 – 1978 Ford Mustang II March I

Ford Mustang March I’in 2021 yılında çıkacak olması ve elektrikli Mustag March-E’nin çıkmış olması, otomobil tutkunlarının Mustang II March I için de iştahını kabartmasına sebep oluyor.