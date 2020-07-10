Ferrari, 2018 yılında açık artırmada 48 milyon dolara satılan dünyanın en pahalı otomobili Ferrari 250 GTO'nun marka haklarını kaybetti ve Türk asıllı İsviçreli iş insanı Dany Bahar'ın kurduğu Ares Design'ın yeniden yorumlanmış bir 250 GTO ortaya çıkarmasının önü açıldı.

Takvimleri geri sarıp 1962 yılına gidebilseydik, yepyeni (o zaman için) bir Ferrari 250 GTO’yu 18 bin (bugünün değeri ile yaklaşık 152 bin) dolara satın alabilirdik. Elbetteki aracın her bütçeye uygun bir fiyat etiketi yok ancak 2018 yılında bir müzayedede Ferrari 250 GTO’nun 48 milyon dolara satıldığını hatırlatırsak, muhtemelen aracın ‘gerçek’ değerinin ne seviyede olduğunu daha iyi anlamış oluruz.

İşin en ilginç kısmı ise Ferrari’nin, 48 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı otomobili unvanını alan bu aracın marka haklarını kaybetmiş olması. Yani artık Ferrari, istede de yeni bir 250 GTO üretemez ve satamaz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu, Ferrari’nin potansiyel yüz milyonlarca dolarlık geliri kaybettiği anlamına geliyor.

Ferrari, Kullan ya da Kaybet kuralını gözardı etti

Avrupa Birliği Entellektüel Koruma Ofisi'nin (EUIPO) ‘Kullan ya da Kaybet’ adında bir kuralı bulunuyor. Bu kurala göre bir ticari marka beş yıl içinde herhangi bir ticari faaliyette kullanılmazsa, marka hakları sahibinin elinden alınıyor. Ferrari’nin 250 GTO marka haklarını kaybetmesine neden olan da tam olarak bu oldu.

Aslına bakacak olursak yukarıda da belirttiğimiz gibi Ferrari’nin, 250 GTO’yu yenilemesi ve satışa sunması için büyükçe bir teşvik bulunuyordu. Ancak Maranello merkezli şirket nedense markayı değerlendirmek konusunda çekimser davrandı ve nihayetinde de marka haklarını kaybetti.

Ares 250 GTO'yu beklemeye başlayabiliriz

Tüm bu gelişmeler, Türk asıllı İsviçreli iş insanı Dany Bahar’ın Ferrari’ye karşı başlatmış olduğu yasal ‘savaşın’ zaferle sonuçlandığı anlamına da geliyor. Bahar, kurucusu olduğu Ares Design ile 2018 yılında Ferrari 250 GTO’nun yeniden yorumlanmış bir versiyonunu satışa sunmayı planladığını duyurmuştu.

Ferrari ise bir yıl sonra mahkemenin ‘spor otomobilin bir sanat eseri olduğuna ve kopyalanamayacağına’ hükmetmesinin ardından yasal savaşın ilk galibi olmuştu. Ares Design ise ‘Kullan ya da Kaybet’ kuralı sayesinde yasal savaşı kazanmış ve Ferrari'nin marka haklarını kaybetmesini sağlamış durumda.

Yani artık Dany Bahar’ın öncülüğünde 250 GTO'nun yeniden tasarlanması ve satışa sunulması önünde hiçbir engel bulunmuyor. Bununla birlikte bir Ares 250 GTO'nun ne zaman tanıtılacağı ya da satışa sunulacağı bilinmiyor.