Lilium, iflasın ardından yeni yatırımcılarla yoluna devam ediyor. Şirket, borçlarını silerek yeniden yapılanma sürecine giriyor.

Elektrikli hava taksi girişimi Lilium perasyonlarına son verip yaklaşık 1.000 çalışanını işten çıkardıktan sonra yeniden hayata dönüyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'dan yatırımcıların kurduğu Mobile Uplift Corporation, Lilium’un iki bağlı kuruluşunun işletme varlıklarını satın alarak şirketi yeniden toparlamak için harekete geçti.

Yapılan açıklamaya göre Mobile Uplift Corporation, Lilium GmbH ve Lilium eAircraft GmbH'nin varlıklarını satın almayı kabul etti. Ancak ana şirket Lilium N.V, Alman iflas yasasına göre herhangi bir ödeme almayacak.

Lilium'un yeni sahipleri işten çıkarılan çalışanları geri almayı hedefliyor

Anlaşmanın ocak ayında tamamlanması bekleniyor ve detaylar henüz açıklanmadı. Yeni sahipleri ise işten çıkarılan çalışanları yeniden işe almayı planlıyor ancak 1.000 çalışanın tamamının geri alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyor.

Lilium, iflas başvurusunu ekim ayında yapmıştı. Şirket dikey kalkış ve iniş (VTOL) özelliğine sahip uçakları geliştirme çabalarında hızla nakit harcarken finansman bulamadığı için iflas sürecine girmişti. Yatırımcılar, anlaşmanın ardından şirketi yeniden yapılandırmayı ve borçlardan arındırarak teknoloji altyapısını korumayı planlıyor. Şirketin geleceği ise yeniden yapılanma sürecine bağlı olarak şekillenecek.