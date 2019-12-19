Fransa merkezli NAWA Technologies şirketi, 'hibrit' akü sistemine sahip sıfır emisyonlu yeni elektrikli motosiklet modelini tanıttı. Gücünü 9 kWh’lık bataryasından alan motosiklet, tam şarjla 300 kilometre yol gidebiliyor.

NAWA Racer adı verilen elektrikli motosiklet, kendine hayran bırakan bir tasarıma sahip. Kökeni 1960’lara dayanan Cafe Racer’lardan esinlenilerek tasarlanan NAWA Racer, hız ve sürüş için optimize edilen hafif; ancak bir o kadar da güçlü bir e-motosiklet olarak karşımıza çıkıyor.

Lityum-iyon piller ve Fransız şirketin yeni nesil ultrakapasitörler ile birleştirilerek yapılan hibrit enerji sisteminden güç alan elektrikli motosiklet, bu sayede 300 kilometrelik bir menzil sunuyor. NAWA Racer’ın kalbinde yer alan yeni ultrakapasitörler, selefine göre 10 kat daha fazla güç ve 5 kat daha fazla enerji sunuyor.

Fütüristik elektrikli motosikletin 9 kWh’lık bataryası, bir saat içinde yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor. NAWA Racer’da, önemli bir güç ve ivme artışı sağlayan bir 'yarış modu’ ve enerji geri kazanımının daha fazla arttırıldığı ‘eco modu’ bulunuyor. Frenleme sırasında kaybedilen enerjinin yüzde 80'ini telafi eden e-motosiklet, oldukça verimli bir elektrik güç aktarımı sağlıyor.

Dünyada ultrakapasitör kullanan ilk elektrikli motosiklet olan NAWA Racer, 0’dan 100 kilometreye 3 saniyenin altında çıkıyor. İngiltere merkezli tasarım firması Envisage Group tarafından tasarlanan ve Fransız NAWA Technologies tarafından üretilen elektrikli motosiklet, ocak ayında Los Angeles’ta düzenlenecek olan CES 2020’de sergilenecek.

Öte yandan NAWA, söz konusu motosikleti ticarileştirmeyi planlamıyor. Ultrakapasitör ile bir batarya-elektrik aktarma organınının birleştiğinde ortaya neler çıkabileceğini göstermek isteyen Fransız teknoloji şirketi, geliştirdikleri yeni nesil hibrit sisteminin elektrikli otomobilleri daha hafif, daha ucuz ve daha hızlı yapabileceğini söylüyor. Halihazırda bazı motosiklet ve otomobil üreticileriyle görüşen NAWA, yakın zaman içinde bir orijinal ekipman tedarikçisi olmayı umuyor.