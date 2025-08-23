Lüks otomobil üreticisi Maserati, elektrikli SUV modeli Maserati Grecale Folgore'u Türkiye'ye getirdi. Ultra gelişmiş özelliklerle donatılan otomobil, oldukça yüksek bir fiyata satın alınabilecek.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati'den Türkiye'deki hayranlarını heyecanlandıracak bir hamle geldi. Şirket, tamamen elektrikli SUV modelini Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. "Grecale Folgore" isimli otomobil, tahmin edebileceğiniz üzere dudak uçuklatan bir fiyata satın alınabilecek. Gelin hep birlikte Maserati Grecale Folgore'a yakından bakalım.

Grecale Folgore, tasarımıyla bir Maserati olduğunu doğrudan gözler önüne seriyor. Bu bağlamda; yarı kapalı bir ızgara tasarımını kullanan ve bu ızgaranın tam ortasında Maserati'nin gösterişli logosuna ev sahipliği yapan otomobil, LED destekli farlarıyla oldukça şık görünüyor. Arka kısımda ise yine LED destekli aydınlatmaları ve Maserati ibaresini görüyoruz.

Karşınızda Maserati Grecale Folgore

Maserati'nin Türkiye'deki yeni elektrikli SUV modeli, kabiniyle de oldukça gösterişli. 12.3 inç boyutlu dijital gösterge ekranı ile yine aynı boyuttaki multimedya ekranına ev sahipliği yapan otomobilde 8.8 inç boyutlu üçüncü bir ekran daha bulunuyor. Markanın hakkını verecek konfor sunan 14 yönlü elektrikli koltuklarla donatılan Maserati Grecale Folgore, tahmin edebileceğiniz üzere kişiselleştirme imkânı da sunuyor.

Elektrikli Maserati Grecale Folgore'da 550 HP güç ve 820 Nm tork üreten ultra güçlü bir motor konfigürasyonu bulunuyor. Maksimum hızı 220 km/s olarak açıklanan otomobilin 105 kWh kapasiteli bataryası ise yaklaşık 500 kilometre menzil sunuyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 4,1 saniye olan Grecale Folgore, yüksek performansıyla da tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Maserati'nin ilk tam elektrikli SUV modelini satın almak isteyen tüketicilerin, 9.250.000 TL’den başlayan fiyatlara razı gelmesi gerekecek. Bakalım elektrikli Maserati Grecale Folgore, Türkiye'de beklenen ilgiyi görebilecek mi...