Elektrikli otomobil pazarında rekabet hızla artarken, Çin merkezli üreticiler de küresel ölçekte yeni adımlar atıyor. Bu şirketlerden biri olan Xiaomi, akıllı telefonlardan sonra otomotiv sektöründe de iddiasını göstermeye başladı. Şirketin Avrupa’ya yönelik planları, önümüzdeki yıllarda sektörde dikkatle takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi elektrikli otomobil işinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin başkanı William Lu, yaptığı açıklamada 2027’de Avrupa pazarına giriş yapacaklarını duyurdu. Böylece Xiaomi, elektrikli araçlarını ilk kez Çin dışına çıkaracağı pazar olarak Avrupa’yı seçmiş oldu.

Xiaomi markası küresel ölçekte tanınsa da elektrikli otomobil birimi Xiaomi EV henüz aynı bilinirliğe sahip değil. Lu, şirketin bu girişim için araştırma ve hazırlık aşamasında olduğunu belirtti. Daha önce Barselona’da düzenlenen MWC 2025 etkinliğinde de Xiaomi EV’nin 2027’ye kadar yurtdışında satışa başlamayı hedeflediğini söylemişti.

Xiaomi, ikinci çeyrekte 81 bini aşkın araç teslim ederek rekor kırdı

Öte yandan, 5 Temmuz’da paylaşılan bir fotoğrafta Alman plakalı Xiaomi SU7 Ultra’nın Avrupa’da kaydedilen ilk deneme aracı olduğu görülmüştü. Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun ise önceliğin Çin’deki teslimat taleplerini karşılamak olduğunu, 2027’de ise yurtdışına açılmaya hazır hale geleceklerini açıkladı. Şirketin iç pazarda ciddi üretim sıkıntıları bulunuyor. SU7 modelinde bekleme süresi 41 haftayı bulurken, YU7 modelinde bu süre 58 haftaya çıkıyor.

2025’in ikinci çeyreğinde Xiaomi’nin elektrikli araç iş kolu 20,6 milyar RMB (yaklaşık 2,87 milyar dolar) gelir elde etti. Şirket aynı dönemde 81.302 araç teslim ederek rekor kırdı. Bu rakam yıllık bazda yüzde 197,73 artışa karşılık geliyor. Xiaomi, yenilikçi iş alanlarında brüt kâr marjını yükseltse de son üç yılda yapılan 30 milyar RMB’lik yatırım nedeniyle hâlâ büyük birikmiş zarara sahip.

Xiaomi bir yandan 2027’de Avrupa’ya açılmayı planlarken diğer yandan Çin’deki üretim sıkıntılarını çözmeye uğraşıyor. Tüm bu gelişmeler, şirketin elektrikli araç yolculuğunda yeni bir sayfa açacağının işareti gibi görünüyor.