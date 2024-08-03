Mercedes-Benz'in nisanda resmen tanıttığı elektrikli G-Serisi G 580, ülkemizde satışa çıktı. Gelin aracın Türkiye fiyatına ve özelliklerine birlikte bakalım.

Mercedes-Benz, ilk olarak yıllar önce gösterdiği elektrikli G-Serisi’ni nisan ayında resmen tanıtmıştı. G-580 ismini alan ve şirketin EQ teknolojisiyle donatılan araç, birçok dikkat çekici özellikle geliyordu.

Şimdi ise elektrikli G-Serisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. %60’lık ÖTV oranına sahip Otomobil, Türkiye’de resmen satışa sunuldu. İçten yanmalı versiyonundan çok daha ucuz olsa da hâlen çok pahalı.

Elektrikli G-Serisi fiyatı:

Versiyon Fiyat G 580 with EQ Technology (Edition One) 13.540.500 TL

Elektrikli G-Serisi nasıl özellikler sunuyor?

SUV tipindeki tamamen elektrikli G 580, G-Serisi’nin yıllardır gördüğümüz ikonik köşeli tasarımını koruyor. Araç, 4,6 metre uzunluğa ve 3 ton civarında ağırlığa sahip. Aks mesafesi ise 2.890 mm.

Dört motorlu bir kurulum gördüğümüz Mercedes Benz G 580, gerçekten çok güçlü. Öyle ki araç, 587 beygir güç ve 1.164 Nm tork üretebiliyor. Aracın 0’dan 100’e 4,7 saniyede çıkabildiğini belirtelim. Maksimum hızı ise 180 km/sa olarak sınırlandırılmış.

Tabii ki arazi özelliklerini de eklemek gerek. Şirket, aracın 85 cm derinliğindeki sulara girebileceğini söylüyor. 35 derecelik tırmanma açısını da ekleyelim. Araç, yerden 25 cm kadar yüksekte.

Batarya tarafına geldiğimizde elektrikli G-Serisi’nde 116 kWh’lik bir bataryayla karşılaşıyoruz. Aracın menzili 473 kilometre olarak açıklanmıştı. %10’dan %80 şarja 32 dakikada çıkabildiği de paylaşılan bilgiler arasında.

İç mekânına geldiğimiz Mercedes’in otomobillerinden tanıdık olduğumuz bir tasarımla karşılaşıyoruz. İki adet 12,3 inçlik büyük ekran var. Onun dışında aktif fren yardımcısından şerit takip asistanına kadar onlarca güvenlik özelliği de araçta bulunuyor.