Elektrikli otomobil pazarına crossover modellerle giriş yapan Audi, ürün gamını genişletiyor.

Alman otomobil firmaları elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş gerçekleştirmişti. Hatta bu firmalar daha sonra yaptıkları açıklamalarda, ilk başta açıkladıkları hedeflerin ve yol haritalarının pek de gerçekçi olmadığını fark ettiklerini belirtmişti. Audi ise daha sakin ancak daha kararlı ilerleyişine devam ediyor.

Audi, daha önce crossover modelleri piyasaya sürdüğü elektrikli otomobil pazarında bu kez A6 Sportback E-Tron ile karşımıza çıkıyor. Bu araç, Porsche Macan ve Q6 E-Tron ile aynı platform üzerine inşa edilecek.

Avrupa versiyonu aerodinamik açıdan öne çıkacak

Audi, yeni A6 E-Tron modellerini tanıtırken, araçların Avrupa'da uyarlanabilir matris LED farlar ve yapılandırılabilir ışık imzaları ile geliyor. Bu farlar ABD'de kullanılamayacak. Bu da Avrupa'da satışa çıkacak modellerin aerodinamik anlamda daha gelişmiş olmasını sağlayacak.

Audi A6 E-Tron, 0,21 sürtünme katsayısı ile Audi'nin şimdiye kadarki en aerodinamik yol otomobili olmayı başarıyor. Sportback modelinde arka tekerlekten çekiş, Quattro ve S6 olarak üç farklı seçeneğe sahip olacak. Temel model 362 beygir güce sahip olacak. S6 versiyon ise 543 beygir güce sahip. Bu aracın 0'dan saatte 100 kilometre hıza çıkış süresi ise sadece 3,7 saniye.

94,4 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya paketine sahip olan araç 270 kW'a kadar DC şarjı destekliyor. Böylece aracın bataryası %10'dan %80'e sadece 21 dakikada şarj olabiliyor. Bu model, tek şarjla 750 kilometre yol gidebiliyor. A6 E-Tron'un fiyatı Almanya’da 75,600 €’dan (2 milyon 713 bin TL) başlayacak.