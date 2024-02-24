Pazartesi günü tanıtılması beklenen elektrikli şehir otomobili Renault R5'in fotoğrafları ortaya çıktı. Araç, şaşırtıcı bir şekilde hem fütüristik hem retro bir görünüm sunuyor.

Fransız otomotiv devi Renault, pazartesi günü Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni bir lansman gerçekleştirecek ve geçmişi günümüze taşıyan konsept Renault R5, tam elektrikli bir otomobil olarak tanıtılacak. Aslına bakacak olursak R5, ilk kez 2021 yılında bir elektrikli konsept otomobil olarak karşımıza çıkmıştı ancak Renault, söz konusu aracı bir seri üretim modeli haline getirmeye karar verdi.

Lansmana 2 gün kala Renault R5'in fotoğrafları sızdırıldı. Fotoğraflara baktığımızda Renault'nun, ilk kez 3 yıl önce gösterdiği konsept modele sadık kaldığını görüyoruz. Hem önde hem arkada fütüristik LED aydınlatmalara sahip olan araç, tam da tasarımcılarının hayal ettiği gibi hem retro hem de fütüristik bir görünüm sunmayı başarmış.

Hem retro, hem modern tasarım

Bir elektrikli şehir otomobili olarak karşımıza çıkacak R5, Porsche Taycan'ı andıran ters u şeklinde farlara ve kenarları boşluklu kare şeklinde LED gündüz aydınlatmalarına sahip. Tasarım kesinlikle yenilikçi ancak bir tasarım bütünlüğünün olmaması bazı sürücülerin hoşuna gitmeyebilir.

Araca arkadan baktığımızda ise Volvo V30 modelini andıran bir düz, üçgenimsi bir tasarım görüyoruz. İki kenarda ince, dik bir şekilde konumlandırılan topların arasında boydan boya uzanan siyah bir şerit, üstünde de 'renault' yazısı yer alıyor. Aracın arkadan görünümünün ön kısma göre çok daha retro göründüğünü söylemek mümkün.

Tek şarj ile 400 km menzil

Aracın içine baktığımızda ise tamamen modern bir otomobille karşılaşıyoruz. Devasa bir dijital gösterge ekranı, bir o kadar büyük multimedya ekranı, neredeyse tüm kontrol tuşlarını üzerinde bulunduran bir direksiyon simidi, direksiyon arkasında vites kolu, orta konsolda kablosuz şarj standı ve dahası…

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Renault R5, pazartesi günü gerçekleştirilecek lansman ile birlikte resmen tanıtılacak. Şu an için araç ile ilgili bildiklerimiz sınırlı. Ancak gelen bilgilere göre bu "sevimli" elektrikli şehir otomobili, 400 km azami menzile sahip olacak.